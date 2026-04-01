اطّلع على مجانًا علي المفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 12:29 مساءً - تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية فجر يوم الأربعاء، الموافق 1 أبريل 2026، إلى ملعب "بانورتي" بالمكسيك، الذي يستضيف مواجهة ودية نارية تجمع بين المنتخب البلجيكي ونظيره منتخب المكسيك، في لقاء يجمع بين قوة الكرة الأوروبية ومهارة المدرسة اللاتينية.

وضعية منتخبي بلجيكا والمكسيك قبل اللقاء

يدخل المنتخب البلجيكي "الشياطين الحمر" المباراة وهو يسعى لمواصلة تقديم عروضه القوية وتأكيد مكانته ضمن الكبار عالمياً، ويمر المنتخب البلجيكي بفترة من الاستقرار الفني، حيث حقق نتائج إيجابية في مبارياته الأخيرة بانتصارين وتعادلين مقابل هزيمة واحدة، ويسعى الجهاز الفني لاستغلال هذا اللقاء الودي لتجربة بعض الأسماء الشابة وزيادة الانسجام التكتيكي قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

في المقابل، يتسلح منتخب المكسيك بعاملي الأرض والجمهور في هذه المواجهة المرتقبة، ويطمح "التريكولور" في تحقيق انتصار معنوي هام على أحد أقوى المنتخبات الأوروبية. ويقدم المنتخب المكسيكي أداءً لافتاً في الفترة الأخيرة، إذ لم يتلق سوى هزيمة واحدة في لقاءاته الخمسة الأخيرة مقابل تعادلين وانتصارين، مما يعكس الحالة المعنوية والفنية العالية التي يعيشها الفريق حالياً.

موعد مباراة بلجيكا ضد المكسيك الودية

تُقام المواجهة على أرضية ملعب "بانورتي"، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 3:00 فجراً بتوقيت القاهرة، والساعة 4:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا والمكسيك

من المقرر أن يتم بث اللقاء عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وقنوات SSC السعودية، والتي تمتلك حقوق نقل العديد من المباريات الودية الدولية الكبرى خلال فترة التوقف الدولي الحالية.