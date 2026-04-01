عيار 21 قفز لأعلي مستوى.. سعر الذهب اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 12:29 مساءً - الذهب سعر اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026 شهدت موجة صعود قوية خلال التعاملات الصباحية، حيث واصل المعدن الأصفر تحقيق مكاسب ملحوظة دفعت بأسعار عيار 21 لتتجاوز مستوى 7250 جنيهًا داخل محلات الصاغة، مسجلة زيادة تُقدر بنحو 220 جنيهًا مقارنة ببداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات شعبة الذهب وتقارير مؤسسة "جولد بيليون" المتخصصة في تحليل أسواق المعادن.
سعر الذهب عيار 21 اليوم
قفز سعر جرام الذهب عيار 21 وهو "الأكثر تداولًا في مصر" ليسجل حوالي 7270 جنيهًا للشراء و7220 جنيهًا للبيع، بزيادة تقارب 220 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.
سعر الذهب اليوم في مصر
سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة في السوق المحلية، وجاءت على النحو التالي:
- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 8309 جنيهات للشراء، مقابل 8253 جنيهًا للبيع، دون احتساب المصنعية أو الضرائب.
- بينما وصل أيضًا سعر الذهب عيار 22 حوالي 7616 جنيهًا للشراء، و7563 جنيهًا للبيع، دون إضافة "المصنعية" أو الضريبة.
- سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 6231 جنيهًا للشراء، و6185 جنيهًا للبيع، بدون احتساب أي رسوم إضافية.
- ارتفع سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية ليسجل حوالي 58,160 جنيهًا للشراء، و57,760 جنيهًا للبيع، دون احتساب المصنعية.
- وعلى الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4667 دولارًا للشراء و4666.5 دولارًا للبيع، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية التي تدعم توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.