خالد جلال يكشف أسرار "مركز الإبداع" وتجربة "حواديت" مع منى الشاذلي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف برنامج معكم منى الشاذلي في حلقتي الخميس والجمعة المقبلتين، المخرج المسرحي الكبير خالد جلال، في لقاء يكشف فيه عن مسيرته الثرية داخل مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، ودوره في إعداد أجيال جديدة من الموهوبين الذين أصبحوا لاحقًا نجومًا على الساحة الفنية.

مركز الإبداع.. منجم المواهب

خلال الحوار، يتحدث خالد جلال عن مشروعه الفني الذي بدأ قبل أكثر من 23 عامًا، والذي سعى من خلاله لتخريج "الفنان الشامل" القادر على الجمع بين التمثيل والغناء والاستعراض والارتجال، إلى جانب امتلاك ذائقة فنية رفيعة تجعله متابعًا لأعمال كبار المبدعين. ويؤكد جلال أن مركز الإبداع الفني تحول إلى منجم للمواهب التي أضاءت سماء الدراما والمسرح والسينما في مصر والعالم العربي.

"حواديت" على شاشة "معكم"

ويشارك في اللقاء أبطال مسرحية حواديت، وهم خريجو الدفعة الأخيرة من مركز الإبداع الفني، حيث أعربوا عن امتنانهم للتجربة التي شكلت لهم انطلاقة قوية في عالم الفن. وأوضحوا أنهم تعلموا كيف يصنعون مشاهدهم بالارتجال، وكيف نسجوا لوحات مسرحية مميزة تحت إشراف جلال، الذي حرص على تطوير أدواتهم وصقل مواهبهم.

من "قهوة سادة" إلى "حواديت"

كما يستعيد جلال ذكرياته مع العرض المسرحي الشهير قهوة سادة، الذي أحدث ضجة واسعة وقت عرضه، وجذب جمهورًا متنوعًا من مختلف الشرائح، من الفنانين والمثقفين وصولًا إلى قادة سياسيين عرب ومصريين. ويشير إلى أن التجربة مثلت علامة فارقة في مسيرة المسرح المصري الحديث، ولا تزال تأثيراتها حاضرة حتى اليوم.

المخرج خالد جلال وفنانين مركز الإبداع

