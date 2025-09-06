الارشيف / فن ومشاهير

مريم عامر منيب تكشف عن موقف إنساني لوالدها

0 نشر
0 تبليغ

مريم عامر منيب تكشف عن موقف إنساني لوالدها

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت مريم عامر منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، خلال إحدي اللقاءات لها موقفًا إنسانيًا مؤثرًا جمع والدها بأحد العساكر منذ سنوات.

تصريحات مريم عامر منيب


وقالت مريم: «كنت في فرح من 4 سنين بعربية بابا، ولقيت عسكري في الجراج، سألني: دي عربية عامر منيب؟ وبعدها بدأ يعيط، وحكى لي إنه من 15 سنة كان بابا بيغني في نفس الأوتيل وشافه قاعد لوحده، فسأله: مالك؟ حد مضايقك؟، ولما عرف منه إن والدته في المستشفى، بابا روح وبعد ساعتين رجع له بمبلغ كبير وساعده، ووالدته خفت ولسه عايشة».

 

 

وتابعت: «العسكري قالي إنه مامته بكت على بابا أكثر ما بكت على جوزها، وأنا كمان عيطت وقتها من الموقف ده».

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا