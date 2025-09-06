مريم عامر منيب تكشف عن موقف إنساني لوالدها

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت مريم عامر منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، خلال إحدي اللقاءات لها موقفًا إنسانيًا مؤثرًا جمع والدها بأحد العساكر منذ سنوات.

تصريحات مريم عامر منيب



وقالت مريم: «كنت في فرح من 4 سنين بعربية بابا، ولقيت عسكري في الجراج، سألني: دي عربية عامر منيب؟ وبعدها بدأ يعيط، وحكى لي إنه من 15 سنة كان بابا بيغني في نفس الأوتيل وشافه قاعد لوحده، فسأله: مالك؟ حد مضايقك؟، ولما عرف منه إن والدته في المستشفى، بابا روح وبعد ساعتين رجع له بمبلغ كبير وساعده، ووالدته خفت ولسه عايشة».

وتابعت: «العسكري قالي إنه مامته بكت على بابا أكثر ما بكت على جوزها، وأنا كمان عيطت وقتها من الموقف ده».