وائل جسار يغني لسلطان الطرب ويشعل حماس الجمهور في ختام حفلات الساحل الشمالي

القاهرة - محمد ابراهيم - اختتم المطرب وائل جسار، أمس، موسم حفلات صيف الساحل الشمالي هذا العام، في واحدة من أقوى الحفلات، حيث شهد حضورًا ضخمًا ومتنوعًا من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

تفاصيل الحفل

حضر وائل جسار الحفل بصحبة المنتج تامر عبدالمنعم، وقدم عدد كبير من أغانيه المميزة التي حفرت في ذاكرة الجمهور، منها "بتوحشني" التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، و"خلينا ذكري"، كما أبدع في تقديم أغنيته الشهيرة "غريبة الناس" التي لاقت استحسان الجميع، بالإضافة إلى أداء خاص لأغنية سلطان الطرب جورج وسوف "سبت كل الناس"، والحفل من تنظيم سامح سعيد وميمي المنشاوي.

أحدث أعمال وائل جسار

على الصعيد الفني، لم يتوقف نشاط وائل جسار عند حدود الحفلات فقط، بل طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "حب زمان"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بعد أيام قليلة من طرحها، حيث وصلت مشاهداتها إلى مليون مشاهدة على المنصات الرقمية، وهي من كلمات أحمد أبو زهرة، وألحان زعيم، توزيع موسيقي أحمد علي، ميكس وماستر أمير محروس.