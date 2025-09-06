مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط يكرم رياض خولي في دورته الـ 41

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، في دورته الـ41 المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل، عن تكريم الفنان رياض الخولي، تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة وإسهاماته المتميزة في المسرح والسينما والتلفزيون.



ويأتي هذا التكريم ليؤكد اعتزاز المهرجان بما قدّمه الفنان رياض الخولي من إبداع وعطاء على مدى عقود، جعله أحد أبرز الوجوه المضيئة في تاريخ الدراما والفن المصري والعربي.

مهرجان الإسكندرية السينمائي



يُذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي يُعد من أعرق المهرجانات السينمائية العربية، ويُقام هذا العام تحت شعار: "السينما والجمال" بمشاركة واسعة من صُنّاع السينما من مصر ودول حوض البحر المتوسط.



ويقام المهرجان هذا العام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.