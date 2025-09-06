مهرجان الإسكندرية السينمائي يعلن عن أفضل 10 أفلام سياسية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن نتائج الاستفتاء الذي أجراه لاختيار أفضل 100 فيلم سياسي في تاريخ السينما المصرية، بمشاركة 41 ناقدًا من مصر والوطن العربي، تحت إشراف الناقدة مرفت عمر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.

أفضل الأفلام السياسية

وجاءت نتيجة الاستفتاء على أفضل 10 أفلام سياسية ليتصدرها فيلم «الكرنك»، فيما جاءت بقية القائمة على النحو التالي: البريء، شيء من الخوف، إحنا بتوع الأتوبيس، في بيتنا رجل، طيور الظلام، الإرهاب والكباب، العصفور، غروب وشروق، والقاهرة 30.

تفاصيل الاستفتاء



وشارك في الاستفتاء نخبة من أبرز السينمائيين والنقاد والصحفيين، من بينهم: أحمد النجار، أحمد سعد الدين، أحمد رشوان، د. أشرف محمد، أمل ممدوح، انتصار دردير، باكينام قطامش، جمال عبدالناصر، خالد عبدالعزيز، خالد محمود، سحر الجمل، صفاء الليثي، طارق الشناوي، عبدالكريم قادري، عبدالكريم واكريم، على الكشوطي، عماد يسري، غادة عصفور، فايزة هنداوي، كاظم السلوم، محمد الشماع، محمد سلطان، محمد علال، محمد قناوي، محمود عبدالشكور، مرفت عمر، د. منال رضوان، مهدي عباس، هاني الشيباني، هبة عادل، وغيرهم.