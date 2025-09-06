لهذا السبب.. مي كساب تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة مي كساب تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، لحظاتها السعيدة مع زوجها أوكا.

مي كساب برفقة أوكا في حمام السباحة



وظهرت مي كساب برفقة زوجها أوكا، بالمايوه الملون داخل حمام السباحة وهما يغنيان أحدث أغنياتهما “من غير رجالة”.



آخر أعمال مي كساب وأوكا



وكان آخر أعمال مي كساب وأوكا، أحدث أغنياتهما بعنوان “هتعيشوا من غير رجالة إزاي”، وذلك قبل عرض فيلم “آخر راجل في العالم”، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر أحمد وحيد كينج، ولاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها.



أحدث أعمال مي كساب



يُذكر أن فيلم “آخر راجل في العالم” أحدث اعمال مي كساب، والعمل من بطولة: أيمن منصور، مي كساب، بيومي فؤاد، محمد محمود، انتصار، حمزة العيلي، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري، ومن قصة هشام هلال، تأليف أحمد رجب وإسلام شتا، وإخراج أسامة عرابي.