ماذا كشفت لبنى عبد العزيز عن علاقتها برشدي أباظة وعبد الحليم حافظ؟

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالاسرار حلّت الفنانة لبنى عبد العزيز ضيفة على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، ببرنامج صاحبة السعادة، حيث كشفت عن العديد من اسرار في حياتها الفنية، وعلاقتها بالفنان رشدي أباظة.

وقالت لبنى عبد العزيز أنها انجذبت لتجربة الكوميديا رغم تحذيرات المقربين، مشيرة إلى أن فيلم «آه من حواء» حقق نجاحًا كبيرًا وأحبها الجمهور فيه دون أن يغيّر من مكانتها الفنية.



وتحدثت عن تعاونها مع الفنان رشدي أباظة، واصفة إياه بأنه «جنتل مان» شديد اللطف والذوق، وكان يملأ موقع التصوير بالورود ويعامل الجميع باحترام، ما جعله مختلفًا في طباعه عن كثير من النجوم الذين عملت معهم، مثل أحمد مظهر ورمزي وعبدالحليم حافظ.

أما عن صداقاتها داخل الوسط الفني، فأكدت أنها لم تخرج منه بعلاقات قوية سوى مع عبدالحليم حافظ وفريد الأطرش. وعن التعاون مع الفنان شكري سرحان لم يكن سهلًا على الإطلاق، إذ كان يتسم بالعصبية الشديدة، وكشفت أنها اضطرت لإعادة أحد المشاهد أمامه ما يقرب من 70 مرة، واصفة تجربتها معه بـ«المجهدة».