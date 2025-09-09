بإطلالة كاجوال.. كارولين عزمى تسحر عيون جمهورها في أحدث ظهور

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة كارولين عزمي في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام، بعدما ظهرت بإطلالة كاجوال ساحرة.

أحدث ظهور لـ كارولين عزمي

ظهرت كارولين عزمى بـ توب أسود مع بنطلون جينز ووضعت مكياج ترابي يبرز جمالها، واجمعت إطلالتها بين البساطة والأناقة.

كارولين عزمى تسحر عيون جمهورها في أحدث ظهور

ولفتت كارولين الأنظار بجمال إطلالتها التى حظيت بإعجاب واسع على منصات التواصل الاجتماعى، وتفاعل الجمهور معها بالتعليقات الايجابية.

اخر اعمال كارولين عزمي

حققت كارولين عزمى نجاحا فى دراما رمضان الماضى، بمسلسل فهد البطل، ويشاركها البطولة أحمد العوضي، ميرنا نورالدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، حمزة العيلي، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبوداوود، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.

قصة مسلسل فهد البطل

مسلسل "فهد البطل" يروي قصة شاب صعيدى يدعى فهد يتعرض للظلم ويهرب من عائلته، لكن ماضيه يطارده في القاهرة بعد أن يشهد موت والديه على يد عمه. يدفعه ماضيه ورغبته في الانتقام إلى خوض صراعات خطيرة، خصوصا عندما تُتعرض شقيقته لحادث مأساوي، مما يضطره للدخول في معارك لاستعادة حقها والانتقام من أعدائه.