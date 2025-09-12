دراما رمضان 2026.. خريطة استثنائية تضع النجوم في مواجهة شرسة والجمهور على موعد مع موسم غير مسبوق

القاهرة - محمد ابراهيم -

في كل عام، ينتظر المشاهد العربي بشغف لحظة الكشف ملامح موسم دراما رمضان، لكنّ خريطة رمضان 2026 تبدو مختلفة كليًا، وكأنها مرسومة بريشة فنان يعرف جيدًا كيف يمزج بين الألوان المتناقضة ليصنع لوحة استثنائية تحمل في طياتها التنوع والإبداع والتجديد. فبينما كان البعض يتوقع تكرار الصيغ المعتادة، جاءت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقلب الطاولة وتضع خطوطًا عريضة لموسم هو الأضخم والأكثر ثراءً، موسم يَعِد بمنافسة شرسة بين الكبار وعودة لنجوم غابوا، جنبًا إلى جنب مع أسماء تخوض التجربة لأول مرة.

ومع اقتراب العد التنازلي للشهر الكريم، بدأت ملامح السباق الرمضاني تتضح شيئًا فشيئًا، لتكشف عن موسم استثنائي يجمع بين الأعمال الاجتماعية العميقة، والكوميديا الخفيفة، والدراما الشعبية القريبة من وجدان الجمهور، فضلًا عن الأعمال الوطنية التي تلقي الضوء على محطات فارقة في التاريخ المصري. تلك الخلطة المتنوعة لا تمنح المشاهد مساحة من الاختيار فحسب، بل تفتح أيضًا الباب أمام منافسة تزداد اشتعالًا بين النجوم، وتجعل من كل عمل درامي حدثًا قائمًا بذاته.

نجوم على رأس القائمة

تتصدر قائمة الأبطال مجموعة من الأسماء اللامعة التي تضمن للموسم بريقه الخاص:

مصطفى شعبان وشريف منير يجتمعان لأول مرة في عمل وطني ضخم من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد صالح حمصة وإنتاج "سينرجي"، حيث يتناول المسلسل شخصية الإرهابي محمود عزت.

أحمد العوضي يحجز مكانه مبكرًا بمسلسل "على كلاي" من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، في إنتاج ضخم لسينرجي.

كريم محمود عبد العزيز يدخل السباق بمسلسل "دهب حر" من تأليف أحمد وائل وإخراج بيتر ميمي، ليواصل صعوده اللافت في الدراما.

محمد فراج يخوض تحديًا جديدًا عبر مسلسل "أب ولكن" من إشراف ياسمين أحمد كامل وسيناريو ماريان هاني، بإنتاج "سينرجي".

عمرو يوسف يعود عبر مشروع جديد مع سينرجي، لا تزال تفاصيله قيد الاتفاق النهائي.

آسر ياسين يطل بمسلسل "اشهد يا ليل" من إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج "ميديا هب – سعدي وجوهر".



بطلات في الصدارة

الحضور النسائي لا يقل قوة عن حضور النجوم، حيث تتأهب نجمات لفرض بصمتهن الخاصة:

هند صبري تقدم بطولة عمل مأخوذ عن قصة للكاتب عباس أبو الحسن، من إنتاج "United Studios"، مع استمرار التحضيرات لاختيار المؤلف والمخرج.

سلمى أبو ضيف تستعد لمسلسل جديد من تأليف محمود عزت وإخراج عمرو موسى، بإنتاج "United Studios".



عودة الأسماء الكبيرة وأجزاء ثانية

رمضان 2026 يشهد عودة نجوم كبار وأجزاء جديدة لأعمال ناجحة:

أحمد أمين يعود بجزء ثانٍ من مسلسل "النص" المقتبس من كتاب "مذكرات نشال"، بتأليف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش ووجيه صبري، وإنتاج "أروما" للمنتج تامر مرتضى.

خالد النبوي يطل في عمل وطني بعنوان "طاهر المصري"، من تأليف يسر طاهر وإنتاج أروما.

يوسف الشريف يعود بعد غياب بمسلسل "توبة"، من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج أروما.

ماجد المصري يدخل المنافسة بعمل جديد من إنتاج شركة فنون مصر للمنتج ريمون مقار.





الحدث الأبرز يتمثل في دخول النجم ماجد الكدواني السباق لأول مرة ببطولة درامية مطلقة، من خلال مسلسل "سنة أولى طلاق" للكاتبة شيرين دياب وإنتاج أحمد الجنايني، وهو المشروع الذي يَعِد بأن يكون مفاجأة مدوية للجمهور والنقاد على السواء.

أسماء ما زالت في الطريق

ورغم وضوح ملامح الخريطة بشكل كبير، إلا أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام مفاجآت أخرى. فهناك نجوم كبار يجرون تحضيرات لأعمال جديدة قد تنضم للسباق في أي لحظة، مثل مي عز الدين، ريهام حجاج، وروجينا، إضافة إلى أسماء أخرى قد تكشف عنها الأيام المقبلة.

خاتمة

بهذا التشكيل الواسع والمتنوع، يبدو أن رمضان 2026 لن يكون مجرد موسم درامي اعتيادي، بل ملحمة فنية تضع الدراما المصرية في مكانة استثنائية. فالمنافسة هذه المرة لا تقتصر على من يحقق نسب المشاهدة الأعلى، بل تمتد لتصبح مواجهة إبداعية بين مدارس فنية مختلفة ورؤى إخراجية متعددة، ما يجعل الجمهور على موعد مع تجربة غنية تستحق الانتظار بكل تفاصيلها.

