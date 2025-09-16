حمزة نمرة يكشف كواليس أغنية "يا عزيز عيني"

القاهرة - محمد ابراهيم - قال حمزة نمرة إن أغنية "يا عزيز عيني" كلمات خالد عصام وألحاني وأندريه مينا، معلقًا: “هذه الأغنية معي منذ سنوات وكانت فكرة عند أندريا، كنا في كوخ في كندا وأندريا قلت له إن اللحن دخوله حلو ولكن الكورس لازم يروح في حتة تانية”.

تصريحات حمزة نمرة

وأضاف خلال حلوله ضيفًا في الجزء الثاني على الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة استثنائية من برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة: "اشتغلنا على اللحن والكلمات وكان وقتها عندي عتاب على شخص عزيز عليا ومن هنا جاءت الأغنية، انتظرنا فترة طويلة حتى جاء الشاعر خالد وكتب كلامها وسمعت الكلام مع اللحن الذي تم الاتفاق عليه وعجبني جدًا، لها معزة خاصة على قلبي ولها ذكريات معي."

وتابع: "أنا شخص عائلي مع أسرتي وأصدقائي لكن طبيعتي الانطوائية"، وعقب الإعلامي عمرو الليثي: "أنت لست انطوائي ولكن حساس بزيادة ودمك خفيف".

يذكر أن النجم حمزة نمرة قد كشف في الجزء الأول عن أسباب طرحه ألبومه "بالتقسيط" قائلًا: "تركيز الناس قل وبقى سريع، الأغنية الحلوة هتتسمع في كل الأحوال، وسعيد بنجاح ألبومي الأخير وردود الفعل عليه".

وأضاف: “المنافسة مع كبار المطربين مهمة لصناعة الأغاني وتخدم المتلقي بأنواع وأشكال غنائية مختلفة”.