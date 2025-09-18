مودي نبيل يكشف لـ "دوت الخليج الفني" كواليس تعاونه الأول مع الفنان مصطفي قمر في أغنية "قمر قمرين" (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق الشاعر مودي نبيل نجاحًا كبيرًا في الفترة الأخيرة بتعاوناته الفنية مع العديد من نجوم الفن في الوطن العربي ويستعد الشاعر مودي نبيل لطرح أحدث أعماله الفنية مع الفنان مصطفي قمر لأول مرة.

وقد تحدث "دوت الخليج الفني" مع الشاعر مودي نبيل وكشف لنا في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني" كواليس تعاونه الأول مع الفنان مصطفي قمر وموعد طرحها، وأيضًا كشف لنا عن سر انجذاب الجمهور للأغاني الدرامية وأكثر الأغاني والألبومات التي نالت إعجابه فى الفترة الماضية.

- حدثنا عن كواليس تعاونك الأول مع الفنان مصطفي قمر بأغنية "قمر قمرين" وموعد طرحها ؟

"سعيد للغاية بأول تعاون يجمعني مع النجم الكبير مصطفى قمر، الذي أكن له كل التقدير وأعشق صوته وأغانيه منذ زمن. ويُشرفني أن تكون كلماتي مغنّاة بصوته في أغنية جديدة تتميز بطابعها اللايت والمبهج. الأغنية من ألحان المبدع فارس فهمي وتوزيع المتميز كريم عبد الوهاب، ومن المقرر طرحها في الأسواق خلال الفترة المقبلة بإذن الله".

- نلاحظ دائمًا أن اعمالك تميل إلي الجانب الدرامي فهل الشاعر الغنائي يكتب الأغنيات على حسب مواقف مر بها أم أنها تكون أفكار ويحولها إلى أغنية ؟

"يميل معظم الشعراء إلى الطابع الدرامي في كتاباتهم الغنائية، إذ تكون بعض الأغاني مستوحاة من تجارب شخصية مرّ بها الشاعر نفسه، بينما تأتي أخرى نتيجة ملاحظاته لما يدور حوله من مواقف وتجارب يمر بها الناس. هذه المشاهد اليومية قد تلهمه لكتابة كلمات تمس مشاعر الجمهور وتعكس واقعهم.

- تعاونت مع رامي جمال بأكثر من عمل ومن أبرزهم بيكلموني التي حققت ملايين المشاهدات، حدثنا عن العمل مع رامي جمال وهل يوجد أعمال معه قريبًا؟

"العمل مع التوربيني رامي جمال يمثل خطوة مهمة جدًا في مسيرتي، وأضاف لي الكثير من الخبرة. والحمد لله، حققت نجاحًا كبيرًا من خلال هذه التعاون، وأتطلع أن أشارك معه بأغاني جديدة في الفترة المقبلة".

- طُرح خلال موسم الصيف العديد من الأغاني والألبومات لأكثر من فنان وفنانة فما أكثر أغنية أو البوم قد نالوا إعجابك؟

"أكثر ألبوم أعجبني هو ألبوم الهضبة عمرو دياب، حيث أحببت العديد من أغانيه مثل "بابا"، "خطفوني"، "متقلقش"، "قمر"، و"هلونهم".

- نري دائمًا أن الأغاني الدرامية تنال اعجاب الجمهور، في رأيك ما سبب انجذاب الجمهور للأغاني الدرامية أكثر من نوعية الاغاني الأخري؟

"الجمهور ينجذب للأغاني الدرامية لأنها تعكس حالة عاطفية مروا بها، حيث يجدون في الأغنية تعبيرًا صادقًا عن مشاعرهم الداخلية، مما يؤثر فيهم ويثير مشاعرهم بعمق. هذا هو السبب وراء انجذاب الناس للدراما بشكل عام".

- في الفترة الأخيرة رأينا اعتراض صناع الأغاني سواء مؤلفين أو ملحنين على صيغة تنازلات الأغاني فما تعليقك على هذا واي صيغة تري أنها الافضل؟

أعرب جميع صناع الأغنية في مصر عن اعتراضهم الشديد على صيغة التصاريح الجديدة، التي وصفوها بأنها غير قانونية وجائرة، حيث تسلب منهم حقوقهم القانونية المشروعة، تم رفض صيغة الإبداعات المقدمة، مع التأكيد على حدوث تعطيل في بعض البنود، ويتم حاليًا إعادة صياغتها بطريقة ترضي المبدعين وتحافظ على حقوقهم بالكامل".

-تقنية الذكاء الاصطناعي بتزداد تطور يوم بعد يوم هل تري من وجهه نظرك أنه من الممكن أن تؤثر على وجود الكوادر البشرية في صناعة الأغاني ؟

"في مجال الأغنية، من المستحيل أن يكون للذكاء الاصطناعي تأثير ملموس أو كبير، لأن مهما تطورت تقنياته، لن يستطيع أبدًا الوصول إلى إحساس المبدع البشري. الفرق بين الإبداع البشري والذكاء الاصطناعي في الموسيقى والتأليف يبقى واضحًا وملاحظًا، حيث يمتلك الإبداع البشري بعدًا عاطفيًا يصعب على الذكاء الاصطناعي تحقيقه أو مجاراته"