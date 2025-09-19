إيناس الدغيدي تتصدر تريند جوجل بعد إعلان زفافها على رجل أعمال في السبعين من عمرها

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم المخرجة المصرية الشهيرة إيناس الدغيدي قائمة الأكثر بحثًا عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وذلك عقب إعلانها عن استعدادها للاحتفال بزفافها خلال الأيام المقبلة، رغم تجاوزها سن السبعين، في خطوة اعتبرها الكثيرون مفاجأة غير متوقعة وأثارت جدلاً واسعًا بين جمهورها ومتابعيها.

وبحسب ما كشفته مصادر مقربة، فإن الدغيدي تعرفت على عريسها، وهو رجل أعمال مصري مقيم في روسيا منذ سنوات طويلة، عن طريق بعض الأصدقاء المشتركين. وبعد لقاء أول جمع بينهما، نشأت علاقة صداقة سرعان ما تحولت إلى إعجاب ثم حب متبادل، انتهى بقرار الزواج رسميًا.

وأكد المصدر أن الزوج المنتظر يبلغ من العمر 70 عامًا، أي في نفس عمر المخرجة، وقد وافق على طلبها بإقامة حفل زفاف أنيق يقتصر على الأصدقاء والمقربين.

ومن المقرر أن يقام الحفل منتصف شهر أكتوبر المقبل داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث وجهت الدغيدي الدعوة لعدد كبير من أصدقائها من الوسط الفني والإعلامي. ومن أبرز المدعوين الفنانات يسرا، إلهام شاهين، هالة صدقي، ليلى علوي، إضافة إلى الفنان محمود حميدة، والإعلامية هالة سرحان، والمخرج عمر عبد العزيز، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى.

وتُعد هذه الزيجة الثانية في حياة المخرجة التي أثارت أعمالها الفنية دائمًا الجدل. فقد سبق لها الزواج من الطبيب المصري الشهير نبيل معوض، الذي غيّر ديانته من المسيحية إلى الإسلام من أجل الارتباط بها، إلا أن هذه الخطوة قوبلت برفض شديد من والدها الذي رفض حتى مقابلة العريس، ما اضطر الدغيدي حينها للزواج بعيدًا عن أعين عائلتها ودون مراسم تقليدية.