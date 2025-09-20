محمود عزب يكشف لـ”دوت الخليج الفني”: انتهيت من 70% من فيلم “شاهد قبل الحذف” ومن المقرر عرضه قريبًا

القاهرة - محمد ابراهيم -

خطف الفنان محمود عزب الأنظار خلال حضوره فعاليات مهرجان همسة للفنون والآداب في دورته الـ13، حيث كشف في تصريح خاص لـ”دوت الخليج الفني” عن تفاصيل أحدث أعماله الفنية.

وقال محمود عزب: “أعمل حاليًا على فيلم “شاهد قبل الحذف”، انتهينا من تصوير ما يقرب من 70% من مشاهده، ومن المقرر عرضه في منتصف شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل بإذن الله.”

آخر مشاركات محمود عزب الفنية

آخر أعمال محمود عزب الفنية كان مشاركته في مسلسل “قلبي ومفتاحه”، كما ظهر كضيف شرف في فيلم “سيكو سيكو”، مشيرًا إلى سعادته بالتجارب المتنوعة التي يخوضها مؤخرًا، سواء في الدراما أو السينما.

أحداث مسلسل “قلبي ومفتاحه”

مسلسل “قلبي ومفتاحه”، الذي ناقش قضية “المحلل الشرعي” من خلال قصة امرأة مطلقة ثلاث مرات تبحث عن سبيل للعودة إلى زوجها من أجل ابنها، فتلتقي مصادفة بسائق أوبر غير متزوج وتعرض عليه الزواج دون أن تكشف له عن سببها الحقيقي.

الفنان محمود عزب

أبطال مسلسل "قلبي ومفتاحه"



المسلسل شارك في بطولته: آسر ياسين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عايدة رياض، تقى حسام، محمود عزب، وغيرهم، مع ضيوف الشرف ميس حمدان وعمر السعيد. العمل من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن.