أمير كرارة يكشف أسرارًا عن تجربته مع المرض وعلاقته بمصطفى حسني

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة مليئة بالاسرار حل أمير كرارة ضيفًا على برنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، كاشفًا من خلاله عن العديد من كواليس حياته الشخصية أو المهنية وتحدث عن علاقته مع مصطفى حسني.

تصريحات أمير كرارة



وقال أمير كرارة: "عانيت لمدة عام ونصف من دوخه لا أعلم سببها وروحت لأكبر الدكاتره في الوطن العربي ولكن مصطفى حسني اداني سبحة وقالي استخدمها وبعد شهر الموضوع اتحل وقالي انت كنت عيان في قلبك مش في دماغك واكتشفت أن العلاج الوحيد أن الشخص يقرب من ربنا".

آخر أعمال أمير كرارة

وكان آخر أعمال كرارة الرمضانية مسلسل بيت الرفاعي، تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال وشارك في العمل كل من أحمد رزق، ميرنا جميل، رحاب الجمل، محمد لطفي، تامر نبيل، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، ملك قورة، عايدة رياض وآخرين ودارت الأحداث في إطار شعبي اجتماعي حول ياسين الذي يتهم بقتل والده محمود ويصبح هاربًا من العدالة في رحلته للبحث عن قاتل والده الحقيقي، وتزداد الأمور سوء حينما يحل فاروق ابن عم ياسين محل محمود، ويصبح المتحكم في العائلة والثروة وكل شيء.