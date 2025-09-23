نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. نادي سينما الأوبرا يعرض "سمر.. قبل آخر صورة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل دار الأوبرا المصرية فعاليات نادي السينما ضمن نشاطها الثقافي والفكري، حيث تقدم فرصة لعشاق السينما لمشاهدة أعمال مميزة تجمع بين الفن والرسائل الإنسانية.

وفي هذا الإطار، تعرض الدار فيلم "سمر.. قبل آخر صورة" للمخرجة آية الله يوسف، مع لقاء مباشر معها بعد العرض، في تجربة سينمائية مختلفة على المسرح الصغير.

تفاصيل العرض

يأتي عرض الفيلم يوم الأربعاء 24 سبتمبر في السابعة مساءً على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، تحت إشراف رشا الفقي.

ويأتي ضمن سلسلة عروض نادي السينما التي تنظمها الدار كجزء من أنشطتها الثقافية والفكرية، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على مختلف أشكال الإبداع السينمائي في مصر.

قصة الفيلم

ويتناول فيلم "سمر.. قبل آخر صورة" رحلة امرأة شابة تُدعى "سمر"، تتعرض لهجوم انتقامي بمادة كيميائية حارقة على يد حبيبها السابق بعد رفضها الزواج منه.

ويستعرض الفيلم رحلة "سمر" في مواجهة التحديات النفسية والجسدية التي ترتبت على الحادثة، من خلال إعادة بناء حياتها ومساعدتها لناجية أخرى في استعادة قوتها وثقتها بنفسها.

الرسالة الإنسانية

يقدم الفيلم رؤية قوية حول قوة الإنسان في مواجهة الصدمات، وكيف يمكن للتجارب الصعبة أن تتحول إلى فرصة للنمو والمساعدة في حياة الآخرين.

ويعكس العمل اهتمام وزارة الثقافة بإلقاء الضوء على قصص النساء الملهمة وتجاربهن الحياتية التي تحمل رسائل إنسانية عميقة.

لقاء خاص مع المخرجة

بعد انتهاء العرض، سيقام لقاء مباشر مع المخرجة آية الله يوسف، حيث ستتحدث عن كواليس صناعة الفيلم وأفكارها وراء تناول قصة "سمر"، مما يمنح الجمهور فرصة فريدة للتعرف على تفاصيل العمل الإبداعي ومناقشته مباشرة.

