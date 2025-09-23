الرياض - كتبت رنا صلاح - قدّمت الفنانة المصرية هنا الزاهد اعتذارًا طريفًا للفنان أمير كرارة، بعد أن نشرت صورة قديمة تجمعهما، أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن تطرّق إليها كرارة خلال ظهوره في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس.

هنا الزاهد تعتذر لأمير كرارة بصورة من الطفولة

الصورة التي شاركتها الزاهد عبر حسابها على "إنستغرام"، أظهرتها وهي في السادسة من عمرها جالسة على ساق أمير كرارة، وعلّقت عليها قائلة: "قولت انزل بالصورة بقى، آسفة لـ أمير كرارة، أبطال فيلم الشاطر أيام الشقاوة فعلاً"، في إشارة إلى العلاقة الفنية التي تجمعهما في الفيلم الجديد.وكان كرارة قد تحدث عن هذه الصورة خلال البرنامج، مشيرًا إلى أنه يعرف هنا الزاهد منذ سنوات، وأن لديه صورة تجمعهما خلال حضورها مع الفنان الراحل طلعت زكريا إلى أحد البرامج، وقال ممازحًا: "عندي صورة لهنا، قلتلها لو نزلتهالك حتدّمري"، مضيفًا: "لو طلعوا الصورة دلوقتي الفيلم حيضيع، احنا طالعين المفروض بحبك"، في إشارة إلى فارق السن بينهما وتأثير الصورة على الانطباع الرومانسي في الفيلم.

ويُعرض فيلم "الشاطر" حاليًا في دور السينما، ويؤدي فيه أمير كرارة دور "أدهم"، دوبلير يجد نفسه في مأزق خطير بعد اختطاف شقيقه من قبل عصابة تبحث عن فلاشة تحتوي معلومات حساسة، لينطلق في سلسلة من المطاردات والمواقف المشوقة، تأخذه إلى تركيا حيث يتعرف على "كارمن"، التي تجسدها هنا الزاهد، فتدخل حياته وتشاركه مغامرة تجمع بين الكوميديا والحركة.

الفيلم من تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته إلى جانب كرارة والزاهد كل من عادل كرم، مصطفى غريب، وأحمد عصام السيد، مع ظهور خاص للنجم خالد الصاوي كضيف شرف.