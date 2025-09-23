“هيبتا” يتصدر.. و”فاصل من اللحظات اللذيذة” و”شقو” ضمن المراتب الأولى على WATCH IT

القاهرة - محمد ابراهيم -



حصد فيلم “هيبتا” الجزء الأول صدارة قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة WATCH IT، متفوقًا على عدد كبير من الأفلام المنافسة، بينما جاء في المركز الثاني فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”، تلته مباشرةً في المركز الثالث أحداث فيلم “شقو”.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

ويضم “فاصل من اللحظات اللذيذة” نخبة من النجوم بينهم هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، بمشاركة مجموعة من الفنانين، والعمل من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.

فيلم شقو

أما فيلم “شقو” فجاء ببطولة جماعية قوية يقودها عمرو يوسف، محمد ممدوح “تايسون”، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، وحنان يوسف، مع ظهور خاص ليسرا وضيف شرف للفنان أحمد فهمي، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

فيلم هيبتا



في حين استعاد فيلم “هيبتا” بريقه متصدرًا القائمة، ببطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، ماجد الكدواني وآخرين، تحت قيادة المخرج هادي الباجوري، وسيناريو مأخوذ عن رواية محمد صادق.