لطيفة تتبرع لترميم مسجد منوبة بتونس في مبادرة إنسانية لافتة

القاهرة - محمد ابراهيم - قدّمت الفنانة لطيفة العرفاوي، ابنة مدينة منوبة، تبرعًا لصالح مشروع تهيئة وترميم جامع منوبة المعمور، وهو المسجد الذي كانت تصلي فيه وهي صغيرة، وتواصلت مع للجنة المشرفة على الأشغال، بعدما عرفت أن المسجد آيل للسقوط.

لطيفة تتبرع لترميم مسجد منوبة بتونس

وأكدت لجنة التهيئة والترميم تقديرها العميق لهذه المبادرة، التي اطلقتها لطيفة، واصفة إياها بأنها تجسيد لقيم التضامن والانتماء التي تميز أبناء الجهة، وحرص صادق على صون أحد أبرز معالمها الدينية والتاريخية.

وأوضحت اللجنة أن هذه المساهمة سيكون لها أثر مباشر في تسريع نسق الأشغال، بما يمهّد لإعادة فتح الجامع أمام المصلين في أقرب وقت، ويعيد إليه بريقه الروحي والمعماري.

كما وجّهت اللجنة شكرها إلى مختار العرفاوي، شقيق الفنانة لطيفة، تقديرًا لدعمه المتواصل، وإلى الشاذلي المديوني الذي لعب دورًا محوريًا في ربط عائلة العرفاوي باللجنة.

مبادرة إنسانية لافتة

وتُعد هذه المبادرة مثالًا يُحتذى في العطاء، إذ تعكس تمسّك لطيفة بتراث مدينتها، وحرصها على خدمة بيوت الله وحفظ رموزها التاريخية والدينية.

وأشاد الجمهور التونسي والعربي بما فعلته لطيفة، وذلك عبر كافة منصات التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، وطالبوا بأن يحذو حذوها كافة الفنانين.