بلال صبري يتصدّر المشهد الفني بدفاعه عن وفاء عامر في مواجهة الشائعات

القاهرة - محمد ابراهيم - دافع المنتج بلال صبري عن الفنانة وفاء عامر عبر منشور مؤثر على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، معلنًا دعمه الكامل لها ورافضًا ما يتم تداوله من شائعات، ومؤكدًا على مواقفها الإنسانية النبيلة.

بلال صبري يدافع عن وفاء عامر

وجاء في نص منشوره: «حسبنا الله في كل من تطاول عليكِ، أنتِ بمليون رجل، والحمد لله أن حقك عاد، أتمنى أن يتأكد الناس قبل نشر أي معلومة، فالكلمة قد تهدم بيوتًا، ونحن جميعًا راحلون، فلا تتركوا سيئة جارية، والفنانة وفاء عامر جدعة ولم تفعل قط تلك الشائعات، وأنا دائمًا في صفها وأحبها كثيرًا».

وردّت الفنانة وفاء عامر على كلماته بتعليق قصير مفعم بالمحبة، حيث كتبت: «أخي الغالي».

وفاء عامر في مواجهة الشائعات

وفي سياق متصل، كشفت وفاء عامر عن تفاصيل إنسانية جمعتها باللاعب الراحل إبراهيم شيكا، مؤكدة أنّ مشاعر الأطفال الأيتام لطالما أثّرت فيها، وهو ما دفعها إلى دعم أسرته خلال فترة مرضه.

تصريحات وفاء عامر

وأوضحت خلال لقائها في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة ON ويقدمه الإعلامي أحمد سالم، أنّها ساعدت زوجته هبة في توفير شقة جديدة بعدما وجدت أن مسكنه القديم لا يلائم حالته الصحية، مشيرةً إلى أنها تكفلت بجمع ثمن الشقة ليقيم فيها بشكل لائق.

وأضافت أنّ الأزمة تفاقمت عقب وفاة شيكا، بعدما أصبحت الشقة محل خلاف بين زوجته ووالدته، لافتةً إلى أنها طالبت بتسجيلها باسم الزوجة من أجل الأبناء، إلا أنها قررت استردادها بعد تصاعد الخلافات، مؤكدةً أنها ستوكل محاميها لإنهاء الإجراءات القانونية ومن ثم منحها لشخص آخر يستحقها.

واختتمت وفاء عامر حديثها بالتأكيد على أنّ علاقتها بالراحل كانت إنسانية خالصة، إذ اعتبرته بمثابة ابن لها، وكان يتردد على منزلها باستمرار ويطلب منها الطعام.