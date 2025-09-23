ليلة استثنائية مع عايدة رياض.. ماذا ستقول عن كواليس دراما رمضان على «ON set»

القاهرة - محمد ابراهيم - تطل النجمة عايدة رياض على جمهورها من جديد من خلال حلقة خاصة من برنامج «ON set» الذي يُعرض على شاشة قناة ON، وذلك في التاسعة مساء الخميس المقبل، في لقاء يُنتظر أن يكشف الكثير عن تجربتها الفنية الأخيرة.

عايدة رياض في ضيافة «ON Set»

وأعلنت الصفحة الرسمية لقناة ON عبر حسابها على موقع «فيسبوك» عن الحلقة المنتظرة، حيث نشرت: «استنوا حلقة خاصة جدًا مع الفنانة عايدة رياض، وحديث عن أحدث أعمالها الدرامية في ON set، الخميس 9 مساءً على ON».

وتأتي استضافة عايدة رياض بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال موسم دراما رمضان 2025، حيث تألقت في مسلسل «فهد البطل» الذي حظي بنسبة مشاهدة عالية وإشادات جماهيرية، إلى جانب مشاركتها المميزة في مسلسل «قلبي ومفتاحه» الذي أضاف لرصيدها الفني المزيد من الأدوار المؤثرة والمتنوعة.

أخر أعمال عايدة رياض

وكان اخر اعمال عايدة رياض هو مسلسل فهد البطل الذي عرض بموسم دراما مسلسلات رمضان 2025،ودارت أحداثه في إطار شعبي وصعيدي حول الشاب «فهد»، الذي يهرب من قريته بعد مقتل والده، ويخوض رحلة طويلة مليئة بالتحديات حتى تتحول حياته تمامًا بعد تبنّيه من قِبل رجل طيب.

تفاصيل مسلسل فهد

ومسلسل فهد البطل تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.