رحيل أسطورة الشاشة الإيطالية كلاوديا كاردينالي.. أيقونة الجمال والموهبة تغادر عن 87 عامًا

القاهرة - محمد ابراهيم -

ودّعت السينما العالمية واحدة من أبرز أيقوناتها، بعدما أعلنت وسائل الإعلام الإيطالية والعالمية عن وفاة النجمة الكبيرة كلاوديا كاردينالي في منزلها بالعاصمة روما، عن عمر ناهز 87 عامًا، بعد صراع مع المرض، لتطوي برحيلها صفحة ذهبية من تاريخ الفن السابع.

من تونس إلى هوليوود

وُلدت كاردينالي في 15 أبريل 1938 بالعاصمة التونسية لعائلة إيطالية من أصول صقلية، وسرعان ما جذب جمالها الطبيعي الأنظار إليها في أحد المهرجانات المحلية، لتمهد تلك اللحظة لانطلاقة استثنائية جعلتها واحدة من نجمات الصف الأول في السينما الإيطالية والعالمية.

أعمال خالدة وحضور لا يُنسى

في ستينيات القرن الماضي، تربعت كاردينالي على عرش الشاشة الكبيرة بمشاركتها في أفلام أصبحت علامات فارقة، مثل: 8½ لفيديريكو فيليني، وThe Leopard للوتشينو فيسكونتي، إلى جانب تألقها في هوليوود بفيلم The Pink Panther. وقد حصدت خلال مسيرتها العديد من الجوائز الرفيعة، بينها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي عن فيلم سيتا عام 1974.

إرث سينمائي خالد

لم تكن كاردينالي مجرد وجه جميل، بل رمزًا للفن الأصيل والقدرة التمثيلية الفذة التي عبرت حدود أوروبا لتصل إلى العالمية وبرغم تقدمها في العمر، لم تغب عن الأضواء وظلت وفية للسينما حتى سنواتها الأخيرة.