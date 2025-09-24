في ذكرى ميلاده.. محطات فنية هامة في حياة الراحل محمد وفيق

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد وفيق، الذي تألق في السينما والدراما والتلفزيون والمسرح، وترك بصمة كبيرة في كل الأعمال التي شارك بها، وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني” أبرز المعلومات والمحطات في حياته.

نبذة عن محمد وفيق

لد في مثل هذا اليوم 24 سبتمبر من عام 1947، بمحافظة الإسكندرية لأب أستاذ بالجامعة،أتم دراسته الثانوية في المدرسة المرقسية الثانوية بالإسكندرية، وحصل على "بكالوريوس فنون مسرحية" بتفوق عام 1967 في الدفعة التي ضمت نخبة من نجوم الوسط الفني مثل نور الشريف، ومجدي وهبة، وشاكر عبداللطيف، وعبدالعزيز مخيون.



مشوار محمد وفيق الفني

برع الفنان محمد وفيق في تقديم الأدوار التاريخية المهمة في عدد من المسلسلات والأفلام مثل دوره في مسلسل الأبطال بتجسيد دور نابليون بونابرت في مسلسل الصعود إلى القمة فقدم خلاله شخصية محمد بن أبي عامر الذي قام بتأسيس الدولة العامرية في الأندلس كما نجح في تجسيد دور الخليفة المعتمد الذي قام به في مسلسل الإمام الطبري ودوره العظيم في مسلسل بلاط الشهداء بتجسيد دور طارق بن زياد ودوره في مسلسل بوابة الحلواني بتجسيد شخصية دور الخديوي إسماعيل ودور في مسلسل ولد الهدى الذي جسد خلاله دور الشيطان كما قدم الفنان محمد وفيق عدد من الأفلام السينمائية التي أمتعنا خلالها ولكنها عددها محدود جدًا مقابل عدد الأعمال التلفزيونية التي شارك فيها.