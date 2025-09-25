نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مناقشة رواية: "البدوية وعبود" بالمجلس الأعلى للثقافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور أشرف العزازى، نَظمت الإدارة المركزية للشؤون الأدبية والمسابقات، ندوة بعنوان: (مناقشة رواية: "البدوية وعبود") للكاتبة السكندرية جيهان الحلوانى، الحاصلة على منحة تفرغ، وذلك مساء أمس الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025، وأدار النقاش الناقد والروائي صابر الجنزوي، وشارك فيها: الناقد والأديب السيد جمعة، والناقد والكاتب الصحفى حمدى البصير.

الناقد صابر الجنزوري



تحدث الناقد صابر الجنزوري موضحًا أننا حين نتناول السيرة الذاتية للكاتبة جيهان الحلوانى، ندرك أننا أمام شخصية استثنائية لا يحدها مجال واحد؛ فكما أبدعت فى الرواية، خلّفت إرثًا معتبرًا من التقارير والكتابات الصحفية التى تناولت مختلف الجوانب والقضايا، حتى غدت نموذجًا للكاتبة المتمكّنة التي نالت ما تستحقه من تقدير واعتراف، غير أن ما يضفى على سيرتها قيمة أعمق هو الجانب الإنساني والوطني معًا؛ فهى لم تكن مجرد كاتبة عادية، بل كانت قريبة من الناس، مشغولة بهموم الشباب، تسعى لتوفير فرص عمل لهم، وتبذل جهدًا حقيقيًّا فى مساعدة الأسر البسيطة بما يليق بكرامتهم، بالتعاون مع وزراء وشخصيات عامة، أما في الجانب الوطنى؛ فقد تجلت شجاعتها في أصعب اللحظات وأحلكها على الوطن، واختارت بصلابة أن تقول لا، رافضةً أي انصياع لما يضر بمصالح الوطن، ودفعت ثمن موقفها، وفى النهاية أنصفها التاريخ، كما أنصفها فى وقتها رجال أوفياء، أدركوا قيمة موقفها الوطني.



وفى مختتم حديثه أكد أننا ونحن نناقش روايتها، لا نستطيع أن نقف عند حدود النص الأدبي وحده، بل نقرأ فى شخصية مؤلفته صورة أوسع لا تشتمل فقط على الروائية المبدعة التي أنجزت، بل كذلك الإنسانة التي أعطت.

فيما تحدث الناقد السيد جمعة موضحًا أن رواية "البدوية وعبود" تنتمى إلى إطار الأدب الاجتماعي الرمزي؛ حيث عملت الكاتبة على توظيف قصة حب أو رحلة معاناة لتجسيد أزمات المجتمع، وسلطت الضوء على عدة عوامل مهمة أبرزها صراع الطبقات، وضغوط السلطة، واختلال القيم، والتناقضات الفكرية؛ فقد مثل "عبود" الإنسان البسيط الهامشى الذى يبحث عن معنى لوجوده، فيما ترمز شخصية المرأة "البدوية" إلى الطبيعة البكر والأصالة والنقاء، ومن خلال هذه الرمزيات، يضع النص القارئ أمام ثنائية حادة تتجلى فى صورة القصر مقابل الخيمة، والزيف في مواجهة الحقيقة، والترف أمام الفقر، والسلطة فى مقابل الحرية، وفي نهاية المطاف، تنحاز الكاتبة إلى الجوهر الإنسانيةالأصيل، مؤكدة أن الصراع ليس ماديًا فحسب، بل إنه صراع وجودى وروحى، يتعلّق بالبحث عن الحرية والكرامة في مواجهة سطوة السلطة وقسوة الواقع المرير.

وفى مختتم حديثه أشار إلى أن الرواية بَدت واعدة فى طرحها الاجتماعي والرمزى، غير أنها لم تمنح بعض شخصياتها الثانوية ما يكفي من العمق لتجسيد المعاناة التي أرادت المؤلفة التعبير عنها؛ فاكتفت بالمرور السريع والتوظيف الجزئي للرموز، كما أن الانتقال بين الواقعية والرمزية جاء أحيانًا بأسلوب مباشر، مما أفقد بعض الفصول توازنها الإيقاعي، ومع ذلك فقد قدمت رواية "البدوية وعبود" تجربة ذات دلالة واضحة، استطاعت أن تعكس جانبًا مهمًا من واقعنا الاجتماعي والطبقي.



ثم تحدث الكاتب الصحفي حمدي البصير موضحًا أنه تعرف على الكاتبة جيهان الحلوانى منذ سنوات طويلة؛ فكان شاهدًا على مسيرتها الصحفية التي تميزت بالكفاح والإصرار، وبرغم تعرضها لأنواع متعددة من الظلم، سواء كان ظلمًا اجتماعيًا أو فكريًا، إلا أنها لم تستسلم أبدًا؛ فعلى العكس كلما وُضعت العراقيل أمامها، ازدادت صلابة وقوة وإصرارًا على المضى قدمًا، وعبر عملها في الصحافة بمحافظة الإسكندرية، كانت جيهان الحلوانى واحدة من الأصوات المهمة التى تنقل نبض الناس وهمومهم للرأى العام، وبصفة خاصة البسطاء منهم، كما اعتادت على متابعة قضايا المجتمع بوعى شديد، وبلغة صحفية رصينة، وساهمت في صياغة الكثير من التقارير والمواد الصحفية المهمة، حتى باتت بالنسبة له مرجعًا صحفيًا مهمًا، وأشار إلى أنه من خلال تجربته الصحفية الممتدة، أدرك أهمية ما يُسمى "بالديسك المركزى" فى أى مؤسسة صحفية؛ فهو القلب النابض للعمل، إذ يجمع بين تحرير الأخبار، والمراجعة اللغوية، وضبط الصياغة، والتحقق من المعلومات والأرقام والمصادر؛ فالديسك ليس مجرد مرحلة شكلية، بل هو العقل التحليلي الذي يمنح المادة الصحفية قوتها ومصداقيتها، ويضمن أن تصل للقارئ بصورة صحيحة ومتقنة؛ فقد عايش هذه التجربة عن قرب، خاصة خلال عمله الطويل فى الصحافة الاقتصادية؛ حيث تكون الدقة فى الأرقام والمصادر والتوثيق أمرًا لا يحتمل الخطأ، وفى مختتم حديثه أوضح أنه بالرغم من إعجابه بهذا الجهد المشكور الذى بذلته الكاتبة لإخراج هذا العمل الإبداعي إلى النور، إلا أنه يسجل ملاحظتين نقديتين أساسيتين: أولاهما تباين لغة السرد بين الفصحى والعامية المصرية، وثانيتهما الجرأة المفرطة في الطرح، حيث لجأت الكاتبة في بعض المواضع إلى استخدام لغة صادمة ذات طابع جنسى جرئ تارة وكلمات هجائية لاذعة تارة أخرى، وأوضح أنه مع ذلك فإن معرفته العميقة بشخصية الكاتبة، تجعله يرى أن هذه الجرأة ليست عارضًا طارئًا، بل سمة أصيلة لا تنفصل عن أسلوبها الأدبى وشخصيتها الإبداعية.

الكاتبة جيهان الحلواني

تحدثت الكاتبة جيهان الحلواني مؤكدة أنها تعلّمت من التحديات القاسية التى مرت بها وجعلتها أكثر فهمًا للحياة، وعبّرت عن امتنانها لكل من ساندها فى مسيرتها، مشيرة إلى الفضل يعود إلى ما غرسه والداها فيها من قيم، وأنها تسعى لأن تكون فاعلة ومؤثرة فى محيطها، مشيرة إلى أن أن الكتابة كانت وستزال حبها الأول، فهى بوابتها إلى عالم الرواية، التى منحتها القدرة على الصمود والإبداع، وبالرغم من أنها لم تكن حاضرة بكامل طاقتها في كل الفعاليات الأدبية، إلا أنها اليوم صارت أكثر حضورًا وإصرارًا على بذل المزيد من الجهد.



وفى مختتم حديثها أوضحت أن رصيدها الأدبى يضم مجموعات قصصية عدة، منها: (شهرزاد تشتكى، ولغة سرية، وألوان من النساء)، إلا أن سعادتها بميلاد روايتها الأخيرة "البدوية وعبود" مختلفة، وذلك لاعتزازها بأنها صدرت فى إطار منح التفرغ تحت مظلة المجلس الأعلى للثقافة.