نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور يستعد لتجربة لبنانية جديدة بعد نجاحه في ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الأيام القليلة الماضية جلسة عمل موسيقية جمعت النجم المصري تامر عاشور بالموسيقار اللبناني ميشال فاضل، حيث تباحثا في مشروع فني ضخم من المقرر أن يرى النور قريبًا، ويعد خطوة جديدة في مسيرة عاشور الغنائية.

وخلال الجلسة كشف تامر عاشور عن رغبته في خوض تجربة مختلفة من خلال تقديم أغنية باللهجة اللبنانية لأول مرة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار بحثه الدائم عن التنوع الفني وتقديم ألوان موسيقية جديدة تتيح له الوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور العربي.

ومن جانبه، أعرب ميشال فاضل عن حماسه البالغ لهذا التعاون، مشيدًا بالتوافق الفني بينه وبين عاشور، وأكد أن العمل على المشروع سيبدأ في وقت قريب، متوقعًا أن يحقق صدى كبيرًا على الساحة الغنائية.

ويأتي هذا التعاون بعد النجاح الكبير الذي حققه تامر عاشور في حفله الأخير بمدينة بنغازي الليبية ضمن فعاليات "مهرجان صيف بنغازي"، والذي شارك فيه النجم بهاء سلطان. حيث امتلأت مدرجات المهرجان بالجمهور الذي تفاعل بحماس شديد مع أغنيات عاشور، وخاصة عند أدائه لأغنيته الشهيرة هيجيلي موجوع التي رددها معه الحاضرون بحفاوة وتصفيق متواصل.

كما قدم عاشور خلال الحفل مجموعة من أبرز أعماله التي ارتبط بها الجمهور، منها افترقنا، إنت اخترت، تيجي نتراهن، ياه، وبقول عادي، بالإضافة إلى مفاجأته للجمهور بغناء أغنية النجمة أنغام الشهيرة لوحة باهتة من ألحانه، والتي لاقت إعجابًا واسعًا. ولم يخلُ الحفل من لحظات خاصة، حيث شاركه الملحن إسلام رفعت الغناء في إحدى الفقرات وسط تفاعل كبير.

وفي لفتة تقدير، أشاد تامر عاشور بزميله الفنان بهاء سلطان واصفًا إياه بـ"المطرب الكبير"، قبل أن يقدمه للجمهور الذي استقبله بحفاوة بالغة فور صعوده إلى المسرح، ليواصل الثنائي إمتاع الحاضرين في ليلة فنية استثنائية.