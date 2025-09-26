ختام متلقى أولادنا الدولى التاسع يتلون بالفرحة فى الاوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اختتمت مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر فعاليات الملتقى الدولى التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة والذى جاء تحت شعار لونها بالفرحة وشهده نخبة من نجوم الفن والابداع المصريين والعرب والاجانب.

فعلى مسرح الاوبرا الصغير وعقب السلام الوطنى انطلق حفل الختام الذى اخرجه الفلسطينى ماهر شوامرة بفيلم تسجيلي استعرض أبرز ملامح الفعاليات والأنشطة التي أقيمت خلال هذة الدورة، بعده وجهت سهير عبد القادر رئيس ومؤسس الملتقى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على رعايته الكريمة للملتقى للعلم التاسع على التوالى كما وجهت الشكر لكل الوزارات والجهات الداعمة خاصة وزارتى الثقافة والتضامن الاجتماعى ودار الاوبرا التى احتضنت الفعاليات، بعدها اعلنت جوائز المسابقات المصاحبة، اعقب ذلك عدة فقرات فنية قدمها اولادنا من اصحاب الهمم بمشاركة الفرق الدولية المشاركة منها كولومبيا - تركيا فلسطين التى قدمت اغنية حماسية تم اعدادها خصيصًا لختام الملتقى ونالت ونالت الاعجاب والاستحسان.

وعلى وعد بلقاء جديد العام المقبل وجه الضيوف الشكر لادارة الملتقى مثمنين الجهود التى تم بذلها لانجاح الفعاليات واشادوا بحسن الاستقبال والتنظيم واكدوا سعادتهم بالتواجد على ارض مصر ومشاركتهم فى فعاليات الملتقى الدولى الذى بات احد المحافل الهامة الخاصة بذوى القدرات الخاصة.

وجاءت جوائز مسابقات الملتقى والتى شملت عدة مجالات كالتالى:

أولًا: جائزة طه حسين لإبداعات أولادنا في الأفلام ومنحت لكل من

فيلم Tegar ( إندونيسيا )، فيلم The Audition ( بوركينا فاسو )، فيلم لحظة أمل ( لبنان )

ثانيًا: جائزة محمد صبحي لإبداعات أولادنا في المسرح ومنحت إلى العرض المسرحي الجدة سنديلا ( البحرين )، العرض المسرحي ليلة عيد الميلاد ( مصر )، العرض المسرحي فرحة "عرائس " ( مصر )

ثالثًا: جائزة سيد حجاب لإبداعات أولادنا في الشعر ومنحت إلى بلال عطية ( مصر )، هدي مراد ( لبنان )، دانيا بربور ( لبنان )

رابعًا: جائزة نوال الدجوي لإبداعات أولادنا في أفلام الجامعات ومنحت إلى " فيلم لا جلك ( CU )، فيلم انفاس من حجر ( AAST )، فيلم عبده باحث ( MSA )

خامسًا: شهادة شكر خاص للعمل الفني المتميز ومنحت إلى فيلم لا تموتوا قبلي (MSA) (مصر)، الشاعر ميشيل محب (مصر)، الشاعر آدم حامد (مصر)، مسرحية زمبليطة في الصالون ( مصر )، الممثل عزالدين عن دوره فى مسرحية المسؤول عن حق الوصول ( ليبيا ) الممثل العماني عن دورة فى مسرحية صاحب الارادة ( عمان ).

سادسًا: جوائز معرض فنون اولادنا



الجائزة الأولى مملكة البحرين (فاضل عباس، نوره زينل، احمد عادل، محمد سعيد، غدير ابراهيم، محمد خالد، هيه فيصل، يوسف حسين

الجائزة الأولى مكرر مؤسسة أولادنا

(جني مصطفي، عمار اشرف، اسماء أحمد، هنا صبحي، كريم احمد، سها الزيات، طارق ولاء، مي سمير، عبد المجيد طاحون، يحيى سامي)

الجائزة الثانية دولة السودان

مركز الفاروق لذوى الاحتياجات الخاصة (امال الرفاعي، انفال جاد الله مدني ابن عوف، فردوس محمد دفع الله السيد، أواب عبد الحي عبد الرحمن علي، مصطفي حمدي، زين العابدين هيثم زين العابدين طه)

الجائزة الثانية مكرر دولة ايطاليا (مارتينا سانشيليرى )

الجائزة الثالثة المملكة العربية السعودية

فهدة بنت فهد بن عبد الرحمن

الجائزة الثالثة مكرر دولة فلسطين

(مسك وائل تمراز، ريما احمد الغرابلي، سارة امير الغرابلي، ميرال حسن الرضيع، ميرا حسن الرضيع، مريم حسن الرضيع)

جوائز ورشة التصوير الفوتوغرافي



المركز الأول- مازن محمود

المركز الثانى- سامح حسن

المركز الثالث- يوسف حسام

جوائز سوق الحرف اليدوية الخيرى



المركز الأول جمعية اطفال السجينات

المركز الثاني المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع

المركز الثالث جمعية كيان للأشخاص ذوي الإعاقة.