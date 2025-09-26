بالصور... بيومي فؤاد يحتفل بزفاف ابنه محمد وسط حضور فني كبير

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد الفنان بيومي فؤاد واحدة من أهم ليالي حياته وهو يحتفل بزفاف نجله محمد داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. الحفل أقيم في أجواء من البهجة والفرحة، حيث بدا التأثر الشديد على والد العريس الذي لم يتمالك دموعه خلال لحظات الزفاف. مشهد بكاء بيومي فؤاد لامس قلوب الحاضرين وانتشر سريعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح حديث الجمهور خلال الساعات الماضية.

حضور نجوم الفن والإعلام

الزفاف شهد حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على مشاركة بيومي فؤاد فرحته، من بينهم يسرا التي ظهرت برفقة العائلة وقدمت التهاني للعروسين، والفنانة لبلبة التي قبّلت العريس على المسرح وسط تصفيق المدعوين. كما حضرت الفنانة آيتن عامر والفنانة شيماء سيف والفنان أكرم حسني، إلى جانب مجموعة من النجوم الشباب الذين تفاعلوا مع أجواء الفرح، ما أضفى على الحفل لمسة خاصة.

أجواء مليئة بالرقص والبهجة

تميزت أجواء الزفاف بالفقرات الغنائية والرقصات التي شارك فيها الحضور مع العروسين. بيومي فؤاد نفسه صعد إلى المسرح وشارك ابنه في الرقص وسط صيحات وتصفيق الأهل والأصدقاء. كما أحيا بعض الفنانين الحفل بأغنيات شعبية ورومانسية تفاعل معها الحاضرون، بينما التقط المدعوون عشرات الصور والفيديوهات التي سرعان ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لتوثيق الليلة.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

انتشرت صور وفيديوهات الحفل بشكل كبير على منصات السوشيال ميديا، حيث تصدر اسم بيومي فؤاد محركات البحث. الجمهور تفاعل مع دموع الفنان وأشاد بعلاقته الوطيدة بأسرته، فيما تداول البعض لقطات للفنان وهو يعانق ابنه بحرارة بعد انتهاء مراسم الزفاف. وأجمع المتابعون على أن الحفل لم يكن مجرد مناسبة عائلية، بل لحظة إنسانية عبرت عن حب الأب لابنه في واحدة من أجمل المناسبات.

نشاط فني متواصل لبيومي فؤاد

ورغم انشغاله بترتيبات الزفاف، يواصل بيومي فؤاد نشاطه الفني المكثف، حيث يشارك في أكثر من عمل سينمائي خلال الفترة المقبلة، من بينها فيلم جديد بعنوان "شلة ثانوي" يجمعه بعدد من النجوم مثل سيد رجب وفتحي عبدالوهاب. كما ينتظر أن يطل على جمهوره في دراما رمضان المقبل من خلال أعمال كوميدية ودور مميز يعكس قدرته على التنوع الفني.

فرحة العائلة ومستقبل العريس

عائلة بيومي فؤاد عبّرت عن سعادتها الكبيرة بهذه المناسبة، حيث ظهرت زوجته وأفراد أسرته بجانبه في العديد من الصور. فيما توجهت التهاني للعروسين مع تمنيات بحياة زوجية سعيدة ومستقبل مشرق. وأكد المقربون أن محمد نجل بيومي فؤاد بعيد عن الأضواء الفنية، وفضّل أن يعيش حياته بعيدًا عن الشهرة، وهو ما انعكس في بساطة واختيارات الحفل.