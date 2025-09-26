في 5 أيام.. أنغام تحقق مليون مشاهدة وتتصدر التريند الأول عبر يوتيوب بأغنية "سيبتلي قلبي"

القاهرة - محمد ابراهيم - حققت الفنانة أنغام نجاحًا كبيرًا وحلقت في سماء التريندات منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها أغنيتها الجديدة "سيبتلي قلبي" الذي تعتبر هي أول أغنية تطرحها عقب أزمتها الصحية الأخيرة.

أنغام

“سيبتلي قلبي” عودة قوية لـ أنغام بعد أزمتها الصحية



والجدير بالذكر أن هذه الأغنية جعلت عودة أنغام قوية لجمهورها وتصدرت بها التريند الأول عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع مواقع التواصل الإجتماعي ومنصات الإستماع وذلك في أقل من أسبوع من طرحها، وقد نالت استحسان الجمهور منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها لما تحمله من موضوع دائمًا يجذب انتباه الجمهور.

وفي سياق متصل يذكر أن الأغنية قد حققت الأغنية نحو مليون مشاهدة وذلك في 5 فقط من طرحها وتحتل حاليًا التريند الأول عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



نجاح كبير لـ أغنية سيبتلي قلبي لـ أنغام

تفاصيل أغنية “سيبتلي قلبي” لـ أنغام

وأغنية "سيبتلي قلبي" هي من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.





كلمات أغنية "سيبتلي قلبي" للفنانة أنغام



أنا ليه لغاية دلوقتي

إن جَت سيرتك بتأثر

ليه لغاية دلوقتي

إن جَت سيرتك بتأثر

وبحس كأني مقصر

إنى ما بسألش عليك

ليه لغاية دلوقتي

إن جت سيرتك بتأثر

ليه دلوقتي

إن جت سيرتك بتأثر

وبحس كأني مقصر

إنى ما بسألش عليك

وافتكر إنك بقى ليك

دُنيا لوحدك واتحسّر

إحساسى ده بإيه يتفسر

مانت خلاص سيبتلي قلبي

سيبتلي قلبي بيتكسّر

وافتكر إنك بقى ليك

دُنيا لوحدك واتحسّر

إحساسى ده بإيه يتفسر

مانت خلاص سيبتلي قلبي

سيبتلي قلبي

قلبي قلبي قلبي

سيبتلي قلبي قلبي قلبي

يا عيني قلبي بيتحسّر

بقى ليك ناسك وحياتك

بقى مية حاجه بتِلهيك

ليك ناسك وحياتك

بقى مية حاجه بتِلهيك

وأنا مش بنساك وحياتك

وحياتي دي واقفه عليك

سبحان اللي مفكرني

سبحان اللي منسيك

بقى ليك ناسك وحياتك

بقى مية حاجه بتِلهيك

ليك ناسك وحياتك

بقى مية حاجه بتِلهيك

وأنا مش بنساك وحياتك

وحياتي دي واقفه عليك

سبحان اللي مفكرني

سبحان اللي منسيك

وافتكر إنك بقى ليك

دُنيا لوحدك واتحسّر

إحساسي ده بإيه يتفسر

مانت خلاص سيبتلي قلبي

سيبتلي قلبي بيتكسّر

وافتكر إنك بقى ليك

دُنيا لوحدك واتحسّر

إحساسي ده بإيه يتفسر

مانت خلاص سيبتلي قلبي

سيبتلي قلبي

قلبي قلبي قلبي

سيبتلي قلبي قلبي قلبي

يا عيني قلبي بيتحسّر