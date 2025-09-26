أنغام تنشر صورة جديدة من حفل لندن: "العمر الجديد"

القاهرة - محمد ابراهيم -

نشرت الفنانة أنغام صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورة من حفلها الاخير بلندن حيث نشرت الصورة وعلقت عليها قائلة: "صورة العمر الجديد في ليلة تاريخية مع كل حبايبي، #أنغام_في_لندن 23/9/2025".

تفاصيل حفل أنغام:



وقدمت أنغام خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما وجّهت الشكر للمملكة العربية السعودية ولِمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمهما الكبير للفن والموسيقى.

وعن هذه الليلة التاريخية، عبّرت أنغام عن سعادتها قائلة: “ليلة حُفِرَت في ذاكرة العمر، تاريخ كتبناه معًا، وحلم تحقق.”

أنغام تنشر صورة جديدة من حفل لندن: "صورة العمر الجديد"

آخر أعمال الفنانة أنغام

حققت الفنانة أنغام نجاحًا كبيرًا وحلقت في سماء التريندات منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها أغنيتها الجديدة "سيبتلي قلبي" الذي تعتبر هي أول أغنية تطرحها عقب أزمتها الصحية الأخيرة.

والجدير بالذكر أن هذه الأغنية جعلت عودة أنغام قوية لجمهورها وتصدرت بها التريند الأول عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع مواقع التواصل الإجتماعي ومنصات الإستماع وذلك في أقل من أسبوع من طرحها، وقد نالت استحسان الجمهور منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها لما تحمله من موضوع دائمًا يجذب انتباه الجمهور.

وفي سياق متصل يذكر أن الأغنية قد حققت الأغنية نحو مليون مشاهدة وذلك في 5 فقط من طرحها وتحتل حاليًا التريند الأول عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وأغنية "سيبتلي قلبي" هي من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.