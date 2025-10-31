طارق شريف: أغنية "الفراق ده نار" لعمرو دياب كانت بتاعتي وصالحوني بعزومة كبدة وسجق

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان طارق شريف مفاجأة تخلص أغنية "الفراق دا نار" للنجم الكبير عمر دياب".

وقال طارق شريف خلال لقائه مع الكاتب الصحفي والناقد الفني مصطفى حمدي في بودكاست كاسيت المتخصص في كواليس صناعة الأغنية المصرية والعربية: "في مرة رحت اسمع صوتي للشاعر عادل عمر ولقيته بيسمعني أغنية (الفراق دا نار) وكلماتها كانت بتقول: "أنت ياللي بحبك انت ياللي حبيبي.. انت ياللي طبيبي دوايا".

وأضاف: "الأغنية دي كانت بتاعتي قبل ما تتعرض على عمرو دياب وكانت متفصلة عليا وغنتها وقولتلهم حلوة أوي وسجلتها على شريط كاسيت وكانت لايقة عليا جدا وعملنا الأغنية وأدتها لفؤاد الشاعري مدير أعمال النجم حميد الشاعري واديته الشريط بتاعي وقالي أول ما يفضى حميد هديله الشريط ونشتغل".

وتابع: "أعدنا شهر اتنين تلاتة ورحتله الاستوديو بعد كدا وكان عمرو دياب شغال معاه جوة في الأستوديو وفضلت أعد للساعة 5 دوت الخليج وشفت حميد الشاعري في البريك وندهت عليه وفكرته بالأغنية وسمعته جزء منها واعد يضحك وقالي قولها تاني كدة ودخلت الاستوديو لقيت عمرو دياب وشغالة الأغنية بتاعتي بتقول (الفراق دا نار) بصيت وقولتله ايه دا دي اغنيتي ووقفت في ذهول وراحت مني الأغنية ومكنتش عملت وقتها تنازلات وأعدنا نضحك وقالولي ان شاء الله تلاقي حاجة أحلى وأعدت كلت معاهم ونسيت الأغنية".

و يستضيف مصطفى حمدي في بودكاست كاسيت نخبة من أهم نجوم وصناع الأغنية المصرية والعربية ليسردوا معه تفاصيل وحكايات وأسرار خاصة جدًا من عالم صناعة الأغنية المصرية والعربية في حوارات تكشف أدق أسرار الموسيقى وتحكي للجمهور كيفية صناعة أهم الأغنيات الناجحة على مدار العقود الأخيرة.

ويكشف صناع الأغنية المصرية عن رحلتهم مع نجوم الغناء، وتفاصيل هذه الرحلة وأهم المحطات فيها، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الكواليس التي تقف وراء صناعة أهم الأغاني التي حققت نجاحات كبيرة مع الجمهور.

ومن أبرز ضيوف الحلقات الأولى الموزع الموسيقي عادل حقي، والشاعر تامر حسين، والملحن والموزع إسلام زكي، والمطرب طارق شريف.

وأذيعت الحلقة الأولى اليوم الخميس وحل ضيفا عليها المطرب طارق شريف صاحب أغنية "هما بيطلعوا امتى" أحد أشهر أغنيات مطلع الألفية، وذلك في أول ظهور له بعد غياب لأكثر من عشرين عاما ابتعد فيها عن ساحة الغناء.