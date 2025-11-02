الرياض - كتبت رنا صلاح - حققت الفنانة اللبنانية إليسا إنجازًا جديدًا في مسيرتها الفنية، بعد أن تجاوزت قناتها الرسمية على "يوتيوب" حاجز 6 مليارات مشاهدة، لتضيف هذا الرقم إلى سلسلة نجاحاتها الممتدة في عالم الغناء والموسيقى.

إليسا تحقق إنجازًا جديدًا في مسيرتها الفنية

واحتفت إليسا بهذا الإنجاز عبر حسابها على منصة "إكس"، حيث كتبت: "إنجاز جديد.. 6 مليارات مشاهدة على يوتيوب! 6 مليارات شكراً لكل من شعر أنه مرتبط بموسيقاي وجعلها جزءاً من رحلته"، في رسالة مؤثرة لجمهورها الذي تفاعل معها بكلمات الإعجاب والدعم.

وتنوّعت تعليقات المتابعين بين الفخر والامتنان، حيث كتب أحدهم: "من 20 سنة وأنتِ رقم 01 ولا زلتِ"، فيما قال آخر: "كنتِ معي بصوتك بكثير مراحل بدون ما تدرين"، وعلّق ثالث: "فخورين فيك دايم يا ملكة".

ويأتي هذا الإنجاز في ظل نشاط فني متواصل لإليسا، حيث أحيت مؤخرًا حفلاً ضمن فعاليات موسم الرياض السادس على مسرح أبو بكر سالم، إلى جانب الفنان وائل كفوري، وتستعد لإحياء حفل جديد على مسرح دبي أوبرا يوم الاثنين 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

كما تقدم إليسا أغنية شارة فيلم "السلم والثعبان – لعب العيال"، المقرر عرضه في دور السينما بتاريخ 11 نوفمبر، لتعيد بصوتها أجواء الرومانسية التي ارتبطت بالجزء الأول من الفيلم قبل أكثر من 24 عامًا.