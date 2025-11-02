الرياض - كتبت رنا صلاح - عبّرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن اعتزازها العميق بالحضارة المصرية، تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة، حيث نشرت رسالة مؤثرة عبر حساباتها الرسمية، وصفت فيها الحدث بأنه لحظة تاريخية تستحق الوقوف إجلالًا.

سلاف فواخرجي تحتفي بالمتحف المصري برسالة مؤثرة

وقالت فواخرجي: "قف للتاريخ، أنت في حضرة مصر، حيث الحضارة تعانق الأبد، والأرض تتنفس الخلود"، مؤكدة أن مصر صاغت هوية إنسانها بالإيمان والعمل والخلود، في كلمات حملت طابعًا شعريًا عميقًا.

وتحدثت عن شغفها القديم بالآثار والتنقيب، مشيرة إلى أن كل أثر هو "خفقة قلب تمرر نبضها لأجيال"، وربطت بين هذا الشغف وتجربتها الفنية، معتبرة نفسها محظوظة لأنها جسدت شخصية كليوباترا، إحدى أعظم ملكات مصر وأكثرهن عشقًا في التاريخ.

واختتمت رسالتها بتحية إلى مصر ومتحفها الكبير، واصفة إياه بأنه "قطب يتوسط الأرض"، وقالت: "اليوم، والمتحف المصري الكبير يفتح أبوابه، يجدد عهد بلده مع الحضارة، وأول الرواية وأبدها… ويقول: ها أنا، ها هنا"، مختتمة بدعاء أن ندخلها آمنين.

وقد لاقى منشورها تفاعلًا واسعًا من جمهورها، الذين أشادوا ببلاغة كلماتها وصدق إحساسها، واعتبروا رسالتها تحية حب ووفاء من فنانة عربية تعرف قيمة التاريخ المصري.

وشهد حفل افتتاح المتحف عرضًا فنيًا مبهرًا، جمع بين الإبهار البصري والعمق التاريخي، حيث تحوّل موقع المتحف إلى مسرح مفتوح استخدمت فيه تقنيات الدرون والإسقاط الضوئي والليزر، إلى جانب عروض موسيقية مستوحاة من الموروث الفرعوني، وفقرات راقصة وغنائية أبرزت تنوّع الهوية الثقافية المصرية.