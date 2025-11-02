فن ومشاهير

بالصور.. فريق "واما" يعود بقوة لحفلات الطلاب ويشعل "استقبال" جامعة العبور

0 نشر
0 تبليغ

  • بالصور.. فريق "واما" يعود بقوة لحفلات الطلاب ويشعل "استقبال" جامعة العبور 1/18
  • بالصور.. فريق "واما" يعود بقوة لحفلات الطلاب ويشعل "استقبال" جامعة العبور 2/18
  • بالصور.. فريق "واما" يعود بقوة لحفلات الطلاب ويشعل "استقبال" جامعة العبور 3/18
  • بالصور.. فريق "واما" يعود بقوة لحفلات الطلاب ويشعل "استقبال" جامعة العبور 4/18
  • بالصور.. فريق "واما" يعود بقوة لحفلات الطلاب ويشعل "استقبال" جامعة العبور 5/18
  • بالصور.. فريق "واما" يعود بقوة لحفلات الطلاب ويشعل "استقبال" جامعة العبور 6/18
  • بالصور.. فريق "واما" يعود بقوة لحفلات الطلاب ويشعل "استقبال" جامعة العبور 7/18
  • بالصور.. فريق "واما" يعود بقوة لحفلات الطلاب ويشعل "استقبال" جامعة العبور 8/18
  • بالصور.. فريق "واما" يعود بقوة لحفلات الطلاب ويشعل "استقبال" جامعة العبور 9/18
  • بالصور.. فريق "واما" يعود بقوة لحفلات الطلاب ويشعل "استقبال" جامعة العبور 10/18
  • بالصور.. فريق "واما" يعود بقوة لحفلات الطلاب ويشعل "استقبال" جامعة العبور 11/18
  • بالصور.. فريق "واما" يعود بقوة لحفلات الطلاب ويشعل "استقبال" جامعة العبور 12/18
  • بالصور.. فريق "واما" يعود بقوة لحفلات الطلاب ويشعل "استقبال" جامعة العبور 13/18
  • بالصور.. فريق "واما" يعود بقوة لحفلات الطلاب ويشعل "استقبال" جامعة العبور 14/18
  • بالصور.. فريق "واما" يعود بقوة لحفلات الطلاب ويشعل "استقبال" جامعة العبور 15/18
  • بالصور.. فريق "واما" يعود بقوة لحفلات الطلاب ويشعل "استقبال" جامعة العبور 16/18
  • بالصور.. فريق "واما" يعود بقوة لحفلات الطلاب ويشعل "استقبال" جامعة العبور 17/18
  • بالصور.. فريق "واما" يعود بقوة لحفلات الطلاب ويشعل "استقبال" جامعة العبور 18/18

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل فريق واما للنجوم محمد نور وأحمد فهمي واحمد الشامي تألقهم ويشعلون حفل اضخم حفل استقبال للطلاب الجدد بجامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا بحضور الشباب من مختلف الكليات والمراحل.

92739f8db4.jpg
eb67631736.jpg
59acf3ea08.jpg
671a16b627.jpg
f3287b1fb3.jpg
0df46691db.jpg
ea33bc3129.jpg
41a1761455.jpg
4901766e94.jpg
49d0a794f6.jpg

 

إطلالات فريق واما 


حضر فريق واما بكامل أناقتهم يرتدون ملابس كاجوال وكان فى استقبالهم منظم الحفل محمد منصور "ميم فور ايفنتس".

اغاني الحفلة 

وأشعل الثلاثي ميدو وفهمي وشامي خشبة المسرح وسط  بأغانيهم الرومانسيةالمميزة منها "نجمة معدية"،" مش حلوة بس"، "فاطومة"،"قولي لو كنت مكاني".. بالاضافة إلى أغنيتهم الجديدة "يا قلبي"  والتي تعد اولى اغاني البومهم القادم الذى يتعاون فيه مع مدير اعمالهم ومنتجهم ياسر الحريري ومن المقرر اطلاقه خلال موسم شتاء 2026.

f7f07d1d60.jpg
660139f4dc.jpg
6e013db342.jpg
bfcef775ab.jpg
451622a103.jpg
022f8b8f08.jpg

وقبيل ختام الحفل قامت ادارة الجامعة بتكريم افراد فريق واما لمساهتهم فى انجاح الاحتفالية تلبية لرغبات الطلاب.

من جانبهم وجه الفريق كلمة شكر لكل من ساهم فى انجاح الحفل بداية من الطلاب وتفاعلهم الذى انعكس بالسعادة عليهم بالاضافة إلى صديقهم منظم الحفل محمد منصور وادارة اعمالهم محمد الجنايني ويارا محمد تحت اشراف منتجهم ياسر الحريري.

1001114808
1001114808
1001114832
1001114832
1001114835
1001114835
1001114763
1001114763
1001114811
1001114811
1001114796
1001114796
1001114772
1001114772
1001114784
1001114784
1001114790
1001114790
1001114817
1001114817
1001114865
1001114865
1001114847
1001114847
1001114823
1001114823
1001114841
1001114841
1001114850
1001114850
1001114859
1001114859
1001114862
1001114862
1001114775
1001114775
1001114814
1001114814
1001114802
1001114802
1001114778
1001114778
1001114826
1001114826
1001114856
1001114856
1001114853
1001114853
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا