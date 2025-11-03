نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة أقرأ للعالم العربي الذكرى العاشرة: مسابقة أقرأ عبر السنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منذ أكثر من عقد، اتسعت دوائر القراءة عامًا بعد عام عبر مسابقة أقرأ، المبادرة الثقافية التي احتضنها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) -مبادرة أرامكو السعودية - عام 2013م، لتتحول القراءة من عادة فردية إلى مشروع ثقافي واسع، يستهدف صناعة جيل قارئ وواعٍ، حيث انطلقت المسابقة في المرة الأولى من المنطقة الشرقية كتجربة محلية، وتوسعت عبر السنوات لتصبح في عامها العاشر منصة عربية جامعة لمئات الآلاف من القرّاء والقارئات.

البدايات (2013 - 2015)



في عام 2013م اجتمع أكثر من 2،400 متسابق من المنطقة الشرقية، لخوض تجربة "قارئ العام"، والتي تهدف إلى إعادة إحياء العلاقة بين الكتاب والشباب، وفي عام 2014م تحولت المبادرة إلى مسابقة وطنية، شملت مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، بمشاركات تجاوزت 5800 قارئ، ثم شرّعت أبوابها في عام 2015م لتشمل كل من يتحدث اللغة العربية من المواطنين والمقيمين في السعودية، حتى بلغ عدد المشاركات أكثر من 6000 قارئ.

نمو متسارع (2016- 2022)



مع مرور السنوات، تحولت المسابقة إلى مشروع معرفي متكامل، وارتفعت أعداد المشاركين لتتجاوز 14 ألف قارئ في عام 2016م، وأكثر من 22 ألف قارئ في عام 2017م، ورغم الجائحة حافظت نسخة 2019-2020م على حضور واسع بلغ أكثر من 13،300 مشارك، تلتها نسخة 2021- 2022 والتي شهدت دخول العراق لأول مرة، بمشاركة أكثر من 12،200 قارئ.

عبور الحدود (2022 - 2024)



الجدير بالذكر، أن المسابقة مع دخول 2022م اتخذت بعدًا إقليميًا، وعبرت "أقرأ" حدود المملكة لتصبح مسابقة عربية، مُسجلة أكثر من 50 ألف قارئ على مستوى العالم العربي، قبل أن تقفز الأعداد بشكلٍ ملحوظ عام في 2023-2024م إلى 100 ألف مشارك في نسختها التاسعة، تحت شعار "القراءة جسر عبور" وذلك للتنافس على لقب "قارئ العام" عبر مساراتٍ متعددة، شهد الحفل الختامي خلالها أبعادًا ثقافية ومعرفية، وشارك في الاحتفال نخبة من الأدباء والمفكرين، وأكثر من سبعة آلاف زائر.

وصول غير مسبوق (2025)



وفي هذا العام 2025م، سجلت "أقرأ" رقمًا قياسيًا غير مسبوق تجاوز 192 ألف متقدم من مختلف أنحاء العالم العربي، فيما بات ملتقى أقرأ الإثرائي للصغار، بمثابة مساحة للدهشة والاكتشاف، بمشاركة 20 طفلًا من 6 دول عربية، و30 قارئًا وقارئة في ملتقى الكبار، ومن هذين الملتقيين سيتأهل ستة مشاركين إلى الحفل الختامي، الذي سيقام في ديسمبر المقبل للتنافس على لقب "قارئ العام للعالم العربي".

حفل أقرأ الختامي: حضور لافت

وفي كل نسخة من مسابقة أقرأ، تتشرّف المسابقة في احتفالاتها الختامية بحضور متحدثين من مختلف العالم، ومن أبرز المتحدثين السابقين: الروائي العالمي "أورهان باموق" الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 2006، الكاتب التنزاني "عبد الرزاق قرنح" الحائز على جائزة نوبل للآداب 2021، الكاتبة البولندية "أولغا توكارتشوك" الحائزة على جائزة نوبل للآداب 2018، الروائية والكاتبة "أحلام مستغانمي"، والكاتب والمفكر السعودي "عبد الله الغذامي".

المسابقة في أرقام



وخلال العشر دورات، أصبحت مسابقة أقرأ للعالم العربي منصة ثقافية متكاملة، تعكس أثرها بالأرقام والشواهد، فمنذ انطلاقتها، استقطبت المبادرة أكثر من 417 ألف متقدم من مختلف الدول العربية، وقدمت ما يزيد عن 54 ألف ساعة تعليمية، واستضافت عبر برامجها أكثر من 620 متحدثًا من 30 دولة، فيما تجاوز عدد الحضور في الاحتفالات الختامية لمسابقة أقرأ أكثر من 30،000 زائر.