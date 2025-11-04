نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يصطدم بسانت جيلواز في مواجهة قوية بدوري أبطال أوروبا.. شاهد الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يستضيف ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو مواجهة قوية تجمع بين أتلتيكو مدريد الإسباني وسانت جيلواز البلجيكي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2025/2026.

وتأتي المباراة وسط ترقب كبير من جماهير الروخيبلانكوس الباحثين عن فوز يعيد الفريق إلى الطريق الصحيح بعد بداية غير مستقرة في البطولة القارية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المواجهة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت المغرب، وفي 10:00 مساءً بتوقيت إسبانيا وفرنسا وألمانيا، بينما تُنقل مباشرة عبر شبكة قنوات beIN Sports المالكة لحقوق بث دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتوفر القناة تغطية شاملة وتحليلات قبل وبعد المباراة، نظرًا لأهمية اللقاء لكلا الفريقين.

موقف أتلتيكو ومدى حاجته للفوز

يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء وهو في المركز التاسع عشر في ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط فقط، بعد أن تمكن من الفوز في مباراة واحدة وتعرض لهزيمتين في الجولات السابقة.

ويحتاج الفريق الإسباني بشدة إلى تحقيق فوز يعزز وضعه في المجموعة، خاصة أن خسارة جديدة قد تعقد مهمته في المنافسة على بطاقات التأهل.

ويعوّل المدرب دييغو سيميوني على قوة الفريق الدفاعية وعلى استغلال ضغط الجماهير في مدريد، إلى جانب الاعتماد على الهجمات السريعة التي يجيد أتلتيكو تنفيذها في المباريات الأوروبية.

كما يستعيد الفريق بعض عناصره الأساسية التي غابت في الجولات الماضية، وهو ما يمنح الجهاز الفني خيارات أكبر لتشكيل الخط الهجومي.

سانت جيلواز يسعى لمفاجأة جديدة خارج الديار

على الجانب الآخر، يدخل سانت جيلواز المباراة بنفس رصيد أتلتيكو مدريد 3 نقاط، لكنه يحتل المركز الرابع والعشرين بفارق الأهداف.

ورغم صعوبة المهمة أمام فريق صاحب خبرة أوروبية كبيرة، فإن النادي البلجيكي يقدم مستويات جيدة في البطولة ويطمح إلى تحقيق مفاجأة قد تقلب موازين المجموعة.

ويتميز سانت جيلواز بسرعة لاعبيه وقدرتهم على الضغط العالي، إضافة إلى استغلال المساحات في دفاع الخصوم، وهو ما قد يشكل خطرًا على أتلتيكو إذا لم ينجح في السيطرة على وسط الملعب. وسيعمل الفريق البلجيكي على اللعب بتنظيم دفاعي محكم مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي يجيد تنفيذها.

لقاء متوازن وطموح مشترك لحصد النقاط

تحمل مباراة اليوم طابعًا متوازنًا بالنظر إلى تقارب نتائج الفريقين في الجولات السابقة، ورغبة كلاهما في العودة بقوة إلى المنافسة على التأهل.

ويُتوقع أن تشهد المواجهة صراعًا تكتيكيًا كبيرًا، حيث يعتمد أتلتيكو على الصلابة والالتزام الدفاعي، بينما يتمسك سانت جيلواز بالضغط الأمامي والتحرك السريع لخطف هدف مبكر.

وتبقى جماهير أتلتيكو مدريد في انتظار ردة فعل قوية من لاعبيها، بينما يدخل سانت جيلواز اللقاء دون ضغوط كبيرة، وهو ما قد يجعله خصمًا صعبًا في إحدى مباريات الجولة الأكثر ترقبًا.