نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم قمة لا تُفوّت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 نحو ملعب آنفيلد في واحدة من أقوى مواجهات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف ليفربول الإنجليزي ضيفه ريال مدريد الإسباني في لقاء ناري يجمع بين عملاقين من أكبر أندية العالم.

ويبحث كلا الفريقين عن نتيجة إيجابية لتعزيز موقفهما في جدول المجموعة، بينما ينتظر الملايين متابعة المباراة في بث مباشر نظرًا لقيمتها الفنية والرقمية والتاريخية.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة القمة بين ليفربول وريال مدريد اليوم في تمام الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت الإمارات وعُمان، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر والكويت والبحرين وسوريا والعراق والأردن واليمن، بينما تبدأ في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان ولبنان وفلسطين، وفي الساعة 9:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت موريتانيا؛ وتوفر هذه المواجهة سهرة كروية قوية يترقبها عشاق كرة القدم حول العالم.

ليفربول يدخل المباراة بحثًا عن تعديل مسار البطولة الأوروبية

يدخل ليفربول مباراة الليلة وهو يحتل المركز العاشر برصيد 6 نقاط، بعد أداء متذبذب في الجولات الثلاث الأولى، إذ حقق الفريق انتصارين وتلقى خسارة واحدة.

ويبحث الريدز عن فوز يعيد إليه التوازن ويمنحه دفعة قوية نحو الاقتراب من التأهل، خاصة أن الفريق يمتلك سجلًا مذهلًا على ملعبه آنفيلد في مرحلة المجموعات، حيث نجح في تحقيق 15 انتصارًا متتاليًا، ما يجعل مهمة الضيوف صعبة للغاية.

ورغم قوة ليفربول على أرضه، إلا أن الفريق يعاني من غيابات مؤثرة أبرزها غياب الحارس أليسون بيكر، بالإضافة إلى غياب جيريمي فريمبونج بسبب إصابة عضلية، كما تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم ألكسندر إيزاك الذي يعاني من إصابة تعرض لها مؤخرًا.

ويعوّل الفريق بشكل كبير على نجمه المصري محمد صلاح الذي يمثل القوة الهجومية الضاربة، إلى جانب انسجام خط الوسط بقيادة ماك أليستر وجرافنبرخ وسوبوسلاي.

ريال مدريد يسعى لمواصلة العلامة الكاملة رغم الغيابات الدفاعية

على الجهة الأخرى، يدخل ريال مدريد المواجهة وهو في أفضل حالاته، بعد أن نجح في تحقيق العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الأولى من دوري أبطال أوروبا، ليجمع 9 نقاط وضعته في صدارة المجموعة.

ويقدم الفريق أداءً مميزًا تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو، الذي قاد الملكي لتحقيق 13 فوزًا من أصل 14 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، مما جعله متصدرًا للدوري الإسباني أيضًا.

ويواجه ريال مدريد بعض الغيابات المهمة في الخط الدفاعي، وعلى رأسها داني كارفاخال وأنطونيو روديجر وديفيد ألابا، مما يضع الجهاز الفني أمام عدة خيارات، إما الاعتماد على عناصر شابة، أو الدفع بترينت ألكسندر-أرنولد الذي انضم مؤخرًا إلى الفريق بعد فترة غياب، أو اللجوء إلى حلول تكتيكية مثل استخدام فيديريكو فالفيردي كظهير أيمن.

ورغم ذلك يمتلك الملكي قوة هجومية كبيرة يقودها كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وأردا جولر، إضافة إلى التألق اللافت لثلاثي الوسط بيلينجهام وتشواميني وكامافينجا.

بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم

يمكن للجماهير متابعة مباراة ليفربول وريال مدريد عبر القنوات الناقلة للبطولة الأوروبية، مع توفير بث مباشر عالي الجودة قبل انطلاق اللقاء، ليستمتع المشاهدون بواحدة من أقوى مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن تحمل المواجهة الكثير من القوة والندية، في ظل رغبة ليفربول في استعادة هيبته أمام خصم صعب، مقابل سعي ريال مدريد لمواصلة بدايته التاريخية هذا الموسم.