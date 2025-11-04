نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة أتلتيكو مدريد ودورتموند في دوري أبطال أوروبا.. قمة نارية في ربع النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية نحو مواجهة مثيرة تجمع بين أتلتيكو مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني في إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

ويأتي اللقاء في توقيت حاسم، حيث يسعى الفريقان إلى شق طريقهما نحو نصف النهائي، وسط ترقب كبير لما سيقدمه كل طرف في هذه القمة التي تُعد واحدة من أهم مباريات هذا الدور.

موعد مباراة الذهاب والإياب بين أتلتيكو مدريد ودورتموند

يُقام لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب سيجنال إيدونا بارك في دورتموند يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين وليبيا والسودان، بينما يُلعب في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والكويت والعراق والأردن واليمن، وفي الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

أما مباراة الإياب، فتستضيفها العاصمة الإسبانية مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو يوم 16 أبريل 2024، حيث يحسم فيها الفريقان بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ودورتموند

يمكن متابعة أحداث المباراة عبر القنوات الناقلة لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تُعرض المواجهة بجودة عالية مع تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد اللقاء، وذلك نظرًا لأهمية المباراة وقوة الفريقين المتنافسين.

مباراة أتلتيكو مدريد ودورتموند في دوري أبطال أوروبا.. قمة نارية في ربع النهائي

أتلتيكو مدريد بين الخبرة والطموح الأوروبي

يدخل أتلتيكو مدريد مباراة ربع النهائي بخبرة كبيرة في البطولة القارية، إذ سبق له الوصول إلى النهائي مرتين خلال السنوات العشر الماضية، ويطمح للعودة إلى المربع الذهبي مجددًا.

ويعتمد الفريق الإسباني على التنظيم الدفاعي المحكم والصلابة البدنية التي يفرضها المدرب دييغو سيميوني، مع الرغبة في استغلال خبرة لاعبيه في المواجهات الكبرى.

ويأمل أتلتيكو في تقديم أداء قوي يقوده لتجاوز مباراة الذهاب بنتيجة إيجابية تُسهّل عليه المهمة في لقاء الإياب.

بوروسيا دورتموند يبحث عن كتابة صفحة جديدة في تاريخه الأوروبي

على الجانب الآخر، يدخل بوروسيا دورتموند المواجهة بثقة عالية بفضل الأداء المميز الذي يقدمه لاعبوه الشباب، الذين يمثلون مزيجًا من الحماس والموهبة، وعلى رأسهم جود بيلينغهام الذي يُعد أحد أبرز لاعبي الوسط في أوروبا.

ويُتوقع أن يعول دورتموند كذلك على الجماهير الكبيرة التي تملأ مدرجات سيجنال إيدونا بارك وتمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية في المباريات الحاسمة؛ ويبحث الفريق الألماني عن تحقيق نتيجة تمنحه الأفضلية قبل مواجهة الإياب الصعبة في مدريد.

مباراة متكافئة تَعِد بالإثارة والمتعة

يتوقع جمهور كرة القدم الأوروبية مباراة متوازنة للغاية، نظرًا لما يتمتع به الفريقان من إمكانيات عالية، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي.

أتلتيكو يعتمد على الصرامة الدفاعية والتحولات السريعة، بينما يتميز دورتموند بالنهج الهجومي المباشر والمهارة الفردية التي يمتلكها لاعبيه، مما يجعل القمة الأوروبية مرشحة لأن تكون واحدة من أبرز مباريات ربع النهائي هذا الموسم.