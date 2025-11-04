نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الحكومة تجدد دعوتها للمستثمرين قبل إغلاق باب التقديم على 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة في 16 محافظة عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الحكومة تجدد دعوتها للمستثمرين قبل إغلاق باب التقديم على 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة في 16 محافظة عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”

قبل يومين فقط من إغلاق باب التقديم، جددت وزارة الصناعة دعوتها للمستثمرين للتقدم على الطرح الثاني عشر للأراضي الصناعية المرفقة، الذي يشمل 1128 قطعة أرض بإجمالي مساحة 6.2 مليون متر مربع موزعة على 26 منطقة صناعية في 16 محافظة، بمساحات متنوعة تبدأ من 190 مترًا مربعًا وحتى 500 ألف متر مربع لتناسب مختلف الأنشطة الصناعية.

ويستمر التقديم حتى 6 نوفمبر 2025 عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (madein.eg)، على أن يتم إعلان نتائج التخصيص يوم 24 نوفمبر 2025.

تفاصيل الطرح الصناعي الجديد

يستهدف الطرح أنشطة متعددة تشمل القطاعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والنسيجية ومواد البناء، حيث ستتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية دراسة الطلبات المقدمة والبت فيها وفق معايير فنية ومالية دقيقة لضمان تخصيص الأراضي للمشروعات الجادة فقط.

توزيع الأراضي على المحافظات

جاء توزيع قطع الأراضي على النحو التالي:

البحيرة: 48 قطعة بوادي النطرون، و69 بحوش عيسى

الفيوم: 62 قطعة بالفيوم الجديدة، و11 بكوم أوشيم

شمال سيناء: 53 قطعة ببئر العبد

الجيزة: قطعة واحدة بأكتوبر الجديدة

المنوفية: قطعتان بمدينة السادات

سوهاج: 115 قطعة بالأحايوة شرق، و136 بأخميم الجديدة، و6 بالكوثر، و10 بغرب طهطا، و5 بغرب جرجا

أسيوط: 62 قطعة بأسيوط الجديدة، وقطعة واحدة بدشلوط

قنا: 176 قطعة بنجع حمادي، و99 بقفط

الأقصر: 115 قطعة بطيبة الجديدة

أسوان: قطعة واحدة بالعلاقي، وأخرى بكوم أمبو، و35 بتوشكى الجديدة

الإسماعيلية: 106 قطع بالقنطرة شرق

بورسعيد: قطعة واحدة بامتداد جنوب الرسوة

مرسى مطروح: 9 قطع بالعلمين الجديدة

كفر الشيخ: قطعتان بمطوبس

السويس: قطعة واحدة بالسويس الجديدة

بني سويف: قطعة واحدة ببني سويف الجديدة

نظام التخصيص وتيسيرات للمستثمرين

القطع المطروحة متاحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، بأسعار تعكس التكلفة الفعلية للمرافق، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين.

ويبلغ مقابل حق الانتفاع السنوي 5% من سعر متر التمليك، مع استمرار التيسيرات السابقة، ومن أبرزها:

خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%

إلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي

خفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض

تبسيط نموذج دراسة الجدوى لتسهيل الإجراءات

كما يُسمح للمستثمر بالتقديم على فرصتين (أساسية وبديلة)، مع منح أولوية نسبية لمن سبق لهم التقدم في الطرح السابق وقدموا دراسات فنية ومالية مقبولة.

آلية المفاضلة بين المتقدمين

في حال تساوي المستثمرين في نقاط المفاضلة الأساسية، يتم تحديد الأفضلية بناءً على السعر المقترح للمتر المربع فوق القيمة المسعرة، ليكون هذا السعر معيارًا نهائيًا في حالة التزاحم على القطعة.

خطوات التقديم عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”

للتقديم على الأراضي، يجب على المستثمرين اتباع الخطوات التالية عبر موقع madein.eg:

تسجيل الدخول على المنصة.

الاطلاع على كراسة الاشتراطات.

البحث عن الفرص الاستثمارية على الخريطة.

إدخال بيانات مقدم الطلب والكيان القانوني.

ترتيب الرغبات بين الفرص المختارة.

إدخال معلومات الاتصال والبنك والمشروع.

وصف العملية التصنيعية والخامات المستخدمة.

مراجعة وتأكيد الطلب وطباعة كراسة الشروط.

رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا.

سداد مقدم الحجز إلكترونيًا.

اقتراح سعر للمتر المربع كمعيار تفضيل نهائي عند التزاحم.

أهداف الطرح الصناعي

يأتي هذا الطرح بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، في إطار استراتيجية الدولة لدعم الاستثمار الصناعي وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات.

كما يعكس حرص الحكومة على تحفيز المستثمرين، وتوفير بنية تحتية متكاملة تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.