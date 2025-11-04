نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الشؤون النيابية تطلق حملة توعوية بالإنفوجرافات لتعريف المواطنين بدور مجلس النواب قبل الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزارة الشؤون النيابية تطلق حملة توعوية بالإنفوجرافات لتعريف المواطنين بدور مجلس النواب قبل الانتخابات

في إطار استعدادات الدولة المصرية للاستحقاق الانتخابي المقبل، أعلنت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن بدء نشر سلسلة من الإنفوجرافات التوعوية عبر منصاتها الرسمية، تتناول بشكل مبسط وواضح كل ما يخص مجلس النواب من مهام وصلاحيات ودور تشريعي ورقابي.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين، وتشجيع المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية المقبلة، بما يسهم في ترسيخ الممارسات الديمقراطية ودعم المشاركة الشعبية في صنع القرار.

محتوى الإنفوجرافات التوعوية

تتضمن الإنفوجرافات شرحًا مبسطًا لـ:

اختصاصات مجلس النواب ودوره في سنّ القوانين ومراقبة أداء الحكومة.

كيفية تشكيل المجلس وعدد أعضائه وآلية انتخابهم.

حقوق وواجبات النائب البرلماني ودوره في خدمة المواطن.

توضيح آليات المشاركة في الانتخابات والإجراءات القانونية للتصويت.

كما تتناول الإنفوجرافات نماذج من إنجازات البرلمان السابق، وأبرز التشريعات التي أُقرت خلال فترته، بهدف تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات التشريعية الوطنية.

هدف الحملة التوعوية

أوضحت الوزارة أن الحملة تهدف إلى تزويد الناخبين بالمعلومات الصحيحة حول العملية الانتخابية، والتأكيد على أن المشاركة في التصويت واجب وطني يعكس الوعي والمسؤولية.

كما أكدت أن نشر الإنفوجرافات سيتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية الرسمية، لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف المحافظات.

تفاعل مجتمعي ودعم إعلامي

شهدت المبادرة تفاعلًا واسعًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بطريقة العرض المبسطة والمعلومات الدقيقة، مؤكدين أهمية مثل هذه الحملات في رفع الوعي العام.

ومن المنتظر أن تتواصل الحملة حتى موعد بدء الانتخابات البرلمانية، مع إصدار دفعات جديدة من المواد التوضيحية تباعًا.