الرياض - كتبت رنا صلاح - أثار الفنان المصري أحمد سعد موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، ظهر فيه مرتديًا بدلة زفاف أنيقة وإلى جانبه أربع عرائس، في مشهد غامض أثار تساؤلات واسعة بين جمهوره.

أحمد سعد يثير الجدل بظهور زفافي غامض

وظهرت في الفيديو كل من الفنانة هاجر السراج، والإعلامية إنجي كيوان، والفنانة رنا رئيس، والممثلة بسنت أبو باشا، ما دفع المتابعين للتكهن بطبيعة المشهد، خاصة بعد تعليق سعد المقتضب: "أنا عملت شرع ربنا، محدش يتكلم".



وانقسمت الآراء بين من اعتبر الفيديو جزءًا من عمل فني جديد أو فيديو كليب قيد التصوير، ومن رأى فيه حيلة دعائية لأغنية مقبلة، خصوصًا أن إحدى المشاركات في الفيديو، رنا رئيس، متزوجة بالفعل، ما زاد من الغموض حول الهدف من المشهد.



ورغم التفاعل الكبير، لم يصدر أحمد سعد أي توضيح رسمي حتى الآن، ما زاد من حالة الحيرة بين متابعيه، الذين اعتادوا على أساليبه المثيرة للجدل في الترويج لأعماله الفنية.



ويُذكر أن سعد حقق مؤخرًا نجاحات متتالية من خلال عدد من الأغنيات التي جمعت بين الطابع الشعبي والحديث، أبرزها "طبلولي" ضمن مسلسل "ابن النادي"، و"بلدنا في فرحة" التي أطلقها احتفالًا بتأهل مصر لكأس العالم، إلى جانب تتر مسلسل "سيد الناس" وأغنية "عمري اللي فات" من ألبومه الأخير "حبيبنا".