عاجل- قرار حكومي جديد لتطوير منطقة نزلة السمان

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار مشروع نزع ملكية الأراضي والعقارات بمنطقة نزلة السمان الممتدة من شارع الأهرام شمالًا وحتى شارع أبو الهول جنوبًا، ومن محور المنصورية شرقًا حتى حدود المنطقة الأثرية غربًا، من أعمال المنفعة العامة لصالح محافظة الجيزة.

ويأتي القرار في إطار خطة الدولة لتطوير محيط منطقة الهرم الأثرية ورفع كفاءة المناطق المجاورة لها، بما يتماشى مع المشروعات القومية الهادفة لتحسين الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة السياحية الأكثر شهرة في مصر.

