نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يشهد توقيع شراكة استثمارية مصرية–قطرية لتنمية منطقة سملا وعلم الروم بمطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية–قطرية لتطوير وتنمية منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، وذلك خلال مراسم تقام بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يعقب توقيع العقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الصفقة، وخطط التطوير، وأثر هذه الشراكة على تعزيز الاستثمار السياحي والعمراني بالمنطقة، ضمن توجه الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم تنمية المدن الساحلية.