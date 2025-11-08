ياسمين صبري تُشعل إنستجرام بلوك أسود خطير وأناقة فاخرة

القاهرة - محمد ابراهيم - أسرَت الفنانة ياسمين صبري قلوب جمهورها من جديد بعد أن خطفت الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

إطلالة سوداء تخطف الأنفاس



ظهرت ياسمين في الصورة بإطلالة كاجوال أنيقة من اللون الأسود بالكامل، تألفت من بنطلون وبلوزة بسيطة التصميم لكنها أبرزت رشاقتها وأناقتها المعهودة، ونسّقت معها إكسسوارات ناعمة أضفت على مظهرها لمسة من الفخامة والأنوثة. وسرعان ما انهالت عليها التعليقات من جمهورها الذي أشاد بجمالها الطبيعي وأناقتها اللافتة.

استعدادات فنية مكثفة



وعلى الصعيد الفني، تستعد ياسمين صبري خلال الفترة المقبلة لتصوير أحدث أفلامها الذي يحمل عنوانًا مبدئيًا "نصيب"، من تأليف الكاتب أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد خالد أمين، ومن إنتاج شركة الباتروس. ومن المنتظر أن يكون العمل مختلفًا في طابعه الدرامي، ويعيد ياسمين إلى أجواء البطولة السينمائية بقوة.

نجاحات متتالية على الشاشة



وكان آخر ظهور سينمائي لياسمين صبري في فيلم "المشروع X"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب النجم كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وهنا الزاهد، ومجموعة من النجوم. الفيلم، من تأليف وإخراج بيتر ميمي، صُنِّف كأحد أضخم الإنتاجات السينمائية لهذا العام، حيث تم تصويره بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى مشاهد في مدينة الجونة الساحلية.

تألق درامي في "الأميرة ظل حيطة"

كما تألقت ياسمين مؤخرًا في مسلسل "الأميرة ظل حيطة"، الذي كتب السيناريو والحوار له محمد سيد بشير وأخرجته شيرين عادل، وشاركها البطولة نخبة من أبرز نجوم الدراما، منهم نيقولا معوض، وفاء عامر، نضال الشافعي، مها نصار، وهالة فاخر.