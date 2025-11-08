داليا البحيري تشعل السوشيال بإطلالة أنيقة بالأسود الكلاسيكي

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة داليا البحيري الأنظار بإطلالة غاية في الأناقة والرقي، بعدما شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة لها كشفت من خلالها عن حضورها الطاغي وسحرها الكلاسيكي المعتاد.

وظهرت داليا البحيري وهي ترتدي طقمًا أسود أنيقًا يعكس ذوقها الرفيع في اختيار الملابس، مع تسريحة شعر بسيطة على طريقة السنبلة أبرزت ملامحها الجذابة وجعلتها تبدو أكثر إشراقًا وأنوثة.

ونالت إطلالة داليا البحيري علي إعجاب متابعيها الذين عبروا عن انبهارهم بأناقتها التي تجمع بين البساطة والفخامة، مؤكدين أنها ما زالت تحافظ على مكانتها كواحدة من أكثر نجمات الوسط الفني أناقة.

أعمالها الأخيرة:



وكانت داليا البحيري قد شاركت مؤخرًا في فيلم "أولاد حريم كريم"، الجزء الثاني من الفيلم الشهير "حريم كريم"، العمل من بطولة مصطفى قمر، وبسمة، وعلا غانم، وخالد سرحان، إلى جانب نجوم الجزء الجديد عمرو عبد الجليل، وبشرى، ومجموعة من الوجوه الشابة مثل تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، ويوسف عمر، وكريم كريم، الفيلم من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

وقد لاحظ الجمهور غياب عدد من الشخصيات التي شاركت في الجزء الأول مثل ياسمين عبد العزيز، وريهام عبد الغفور، وإدوارد، بالإضافة إلى الفنان الراحل طلعت زكريا، الذين تركوا بصمة قوية في ذاكرة المشاهدين.

أما قصة الفيلم الأصلي "حريم كريم"، فكانت تدور حول علاقة زوجية تتعرض لأزمة بسبب سوء تفاهم، ليبدأ الزوج رحلة طريفة لاستعادة حب زوجته بمساعدة صديقات الجامعة القدامى، في إطار كوميدي اجتماعي ممتع.

