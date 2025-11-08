هيفاء وهبي تتصدر التريند بسبب موقف محرج مع معجب.. فما هي القصة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة هيفاء وهبي محركات البحث جوجل والتريند خلال الساعات الماضية، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها تتعرض فيه لموقف غريب في إحدي حفلاتها.

سبب تصدر هيفاء وهبي التريند

وتعرضت هيفاء وهبي لموقف غريب إحدي معجبيها أثناء حفلاتها بـ العاصمة الأردنية عمان ليلة أمس، الجمعة 7 نوفمبر، ضمن سلسلة حفلات موسم الشتاء.

هيفاء وهبي تتعرض لموقف غريب

وظهرت هيفاء وهبي، خلال الحفل، وهي ترقص على أغانيها وسط تفاعل الجمهور معها، فقام أحد المعجبين بالصعود على المسرح للرقص معها، لكن البودي جارد تدخل ومنع المعجب من الاقتراب منها، في لقطة بدت وكأنه يحاول التهجم عليها.

تصرف هيفاء وهبي مع الموقف

من جهتها، تعاملت هيفاء وهبي مع الحادثة بروح مرحة، موجهة رسالة إلى جمهورها بعد استئناف الغناء، وقد حظي المقطع المتداول للحادثة بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

اخر اعمال هيفاء وهبي

وكان اخر اعمال هيفاء وهبي هو ديو غنائيا مميزا مع المطربة الشعبية بوسي، بعنوان "أحمد وأحمد"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، ولحن وتوزيع أحمد طارق يحيى.