هل تتوقف الدراسة في مدارس الجيزة خلال يومي انتخابات النواب؟.. تفاصيل رسمية

أحمد جودة - القاهرة - مع انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في الداخل غدًا الاثنين الموافق 10 نوفمبر، يتساءل أولياء الأمور والطلاب في محافظة الجيزة حول ما إذا كانت الدراسة ستتوقف في جميع المدارس، أم أن الإجازة ستقتصر فقط على المدارس المخصصة كمقار انتخابية.

وأعلنت بعض الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة أن الدراسة ستستمر بشكل طبيعي في معظم المدارس، فيما قررت إدارات أخرى تعليق الدراسة مؤقتًا في المدارس التي بها لجان انتخابية، حرصًا على تهيئة الأجواء المناسبة للعملية الانتخابية، وضمان سلاسة التصويت.

انتظام الدراسة بالمدارس عدا المقار الانتخابية

أكدت إدارة كرداسة التعليمية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، استمرار الدراسة اليوم بشكل طبيعي في جميع مدارس الإدارة، مع استثناء المدارس التي تحتوي على لجان انتخابية.

وأضافت الإدارة أن المدارس ستسلم بعد انتهاء اليوم الدراسي مباشرة استعدادًا لأعمال اللجان، على أن تُستأنف الدراسة يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025.

وفي سياق مشابه، ذكرت إدارة أبو النمرس التعليمية أن الدراسة مستمرة طوال أيام الأسبوع بجميع المدارس، ما عدا أيام الانتخابات في المدارس التي بها مقرات انتخابية.

تفاصيل المدارس التي بها لجان انتخابية

من بين المدارس التي ستتوقف الدراسة بها مؤقتًا:

مدرسة عرب الحوامدية الابتدائية: الدراسة يوم الأحد طبيعية لجميع التلاميذ ما عدا الصف الأول والثاني، بينما سيكون يومي الإثنين والثلاثاء إجازة لجميع التلاميذ بسبب وجود لجنة انتخابية، على أن يعود الطلاب يوم الأربعاء والخميس.

إدارة شمال الجيزة التعليمية: جميع المدارس تعمل اليوم الأحد، أما المدارس التي توجه بها لجان انتخابية تُسلم بعد انتهاء اليوم الدراسي مباشرة وتستأنف الدراسة يوم الأربعاء 12 نوفمبر.

أما المدارس التي لا توجد بها لجان انتخابية، مثل مدرسة عبد الله بن رواحة الإعدادية بنات التابعة لإدارة الوراق التعليمية، فتستمر الدراسة فيها بشكل طبيعي طوال الأسبوع، مع الالتزام بمواعيد الحضور والانضباط.

كما حذرت مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود الابتدائية في الدقي من الغياب، مشددة على أن الدراسة مستمرة بانتظام، وأن التقييمات الأسبوعية ستظل في مواعيدها المحددة.

وأكدت مدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات أن الغياب يُعد مخالفة تعليمية، وسيُتخذ الإجراء المناسب تجاه الطالبات المتغيبات، مع استمرار التقييمات الأسبوعية.

توضيح دور المقار الانتخابية وتأثيرها على الدراسة

تشهد بعض المدارس استخدامًا كمقار انتخابية خلال يومي التصويت، ما يجعل من الضروري تعليق الدراسة مؤقتًا لضمان سهولة وصول الناخبين إلى اللجان، وحماية الطلاب من أي ازدحام أو تأثير على العملية التعليمية.

وأكدت الإدارات التعليمية أن تعليق الدراسة مؤقت ومحدد بالمدارس المعنية فقط، على أن يتم استئناف الدراسة مباشرة بعد انتهاء الانتخابات، وذلك حفاظًا على انتظام العملية التعليمية وعدم تعطيلها إلا عند الضرورة.

تفاصيل المرحلة الأولى من انتخابات النواب 2025

تنطلق عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب غدًا الاثنين 10 نوفمبر 2025، وتستمر يوم الثلاثاء 11 نوفمبر، في 14 محافظة تشمل: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.

وتتنافس في المرحلة الأولى 1281 مرشحًا بالنظام الفردي وقوائم بقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا، لتحديد ممثلي الشعب في مجلس النواب.