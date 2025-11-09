نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يفتتح النسخة السادسة لمعرض TransMEA للنقل الذكي والصناعة نيابة عن السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النسخة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA 2025 نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

ويقام المعرض في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025، بمشاركة أكثر من 500 شركة من 30 دولة، تحت شعار "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة".

أهم محاور النسخة السادسة للمعرض

تعزيز التكامل بين الصناعة والنقل

يأتي المعرض في إطار رؤية مصر 2030، التي تعتبر الصناعة والنقل ركيزتين رئيسيتين لبناء الجمهورية الجديدة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات ومركزًا صناعيًا إقليميًا.

فرص استثمارية وصناعية متنوعة

يتيح المعرض استعراض أحدث التقنيات في تحسين جودة المنتجات وزيادة المكون المحلي، كما يوفر منصة لربط مصنعي المكونات بالمنتجات النهائية وتسهيل الوصول إلى الأراضي الصناعية وتجهيزها، بما يدعم عمليات التصدير والمنافسة العالمية للصناعة المصرية.

معرض وسائل النقل الحديثة وتوطين الصناعة

يتضمن المعرض عرضًا للوسائل الحديثة للنقل، إلى جانب نماذج توطين الصناعة وتعزيز التكامل بين المصانع المحلية وسلاسل التوريد.

الملتقى السلبي للصناعة

سيُقام المعرض السلبي للصناعة لتعريف المصنعين بالاحتياجات الاستيرادية مقابل القدرات المحلية، بما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويعزز تنافسية الصناعات المصرية.

ورش عمل وندوات متخصصة

يستضيف المعرض مجموعة من الندوات وورش العمل التي تركز على تحسين جودة المنتجات، ودعم التصدير، وتطوير النقل الذكي والمستدام، مع إبراز التجارب والمشاريع الرائدة التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات.

تزامن المعرض مع الفعاليات العربية والدولية

يتزامن المعرض مع اجتماع مجلس وزراء النقل العرب في دورته الثامنة والثلاثين، وهو ما يعكس التعاون العربي المشترك في مجال النقل والصناعة، ويسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة على مستوى الوطن العربي.

أهمية المعرض للتنمية الاقتصادية المصرية

أكدت وزارتي الصناعة والنقل أن المعرض يشكل منصة تفاعلية للمستثمرين والمصنعين والخبراء ومقدمي الحلول والتقنيات الحديثة، بما يدعم التنمية الصناعية الشاملة في مصر، وبناء شبكة نقل ولوجستيات متكاملة، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ويتيح المعرض أيضًا فرصة لعرض الإنجازات في مشروعات النقل الذكي والمستدام، وربط وسائل النقل المختلفة بشبكة لوجستية متكاملة تدعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.