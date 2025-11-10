نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زوجة إسماعيل الليثي تذبح عجلا: ادعو له بالرحمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت زوجة المطرب الراحل إسماعيل الليثي عن قيامها بذبح عجل صدقة قبل وفاته، موضحة أنها قدمته بنية الشفاء العاجل لزوجها، قبل أن يرحل عن عالمنا. وطلبت من الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهمها الله الصبر ويجعل مثواه الجنة.

وانهارت زوجة الفنان الشعبي فور إعلان خبر وفاته، وكتبت بمرارة: "ابني رضا توفى من سنة، والنهارده جوزي اتوفي، لله الأمر من قبل ومن بعد، إنا لله وإنا إليه راجعون.. صبّرني يا رب".

وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

رحل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي داخل مستشفى ملوى بمحافظة المنيا، متأثرًا بإصابات بالغة تعرض لها عقب حادث سير مأساوي وقع فجر الجمعة على الطريق الصحراوي الشرقي أثناء عودته من إحياء حفل زفاف.

تفاصيل حادث المطرب إسماعيل الليثي

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا فجر الجمعة 7 نوفمبر 2025 حادثًا مروعًا، حيث تعرضت سيارة تقل المطرب إسماعيل الليثي وآخرين لحادث أدى لوفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين. وكان الليثي من بين المصابين، ونقل إلى مستشفى ملوى التخصصي في حالة حرجة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه.