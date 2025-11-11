نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاته.. تعرف من هو المطرب الشعبي إسماعيل الليثي تفاصيل عن حياته ونجله المتوفي ضاضا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد حادث سير مأساوي.. تفاصيل عن حياته ونجله ضاضا

توفي المطرب الشعبي إسماعيل الليثي مساء الأحد 10 نوفمبر 2025 عن عمر يناهز 37 عامًا، بعد تعرضه لحادث سير مروع على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا أثناء عودته من إحياء حفل زفاف، حيث أصيب إصابات بالغة شملت الجمجمة ونزيفًا داخليًا في المخ والفم والأنف والمعدة، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة وفشل كلوي قبل وفاته.

وفاة نجله ضاضا إسماعيل الليثي

قبل نحو عام، فقد الليثي نجله رضا، الشهير فنيًا بـ "ضاضا إسماعيل الليثي"، الذي توفي في سبتمبر 2024 إثر سقوطه من شرفة منزل جدته أثناء اللعب، وهو ما ترك أثرًا نفسيًا كبيرًا على الأب والأسرة بأكملها. وقد وصف أحد المقربين حياة الليثي بعد وفاة نجله بأنها توقفت تقريبًا، وظل يقول: "أنا خلصت الدنيا.. عايز إموت أشوف ابني اللي راح".

من هو إسماعيل الليثي

ولد إسماعيل الليثي عام 1989 في حي إمبابة بمحافظة الجيزة، وبدأ مسيرته الفنية كمطرب أفراح ومهرجانات شعبية، قبل أن يدخل مجال التمثيل بمشاركته في فيلم عنتر وبيسة عام 2014، ومسلسل ابن حلال مع الفنان محمد رمضان في نفس العام، وكانت آخر أعماله التمثيلية فيلم جدو نحنوح عام 2018.

كما شارك في كتابة أغاني مسلسل إزي الصحة عام 2017 بطولة الفنان أحمد رزق، وكان معروفًا بعلاقاته الطيبة مع عدد من مطربي المهرجانات مثل حسن شاكوش وعمر كمال وعصام صاصا. زوجته هي شيماء سعيد، خبيرة تجميل، والتي واجهت صدمة شديدة بعد وفاة ابنها وزوجها.

أبرز أغاني إسماعيل الليثي

من أشهر أغانيه:

سألت كل المجروحين

دي بنت حلوة

ابن دمي

فاكراني يا دنيا فاكراني

سفينة العشرة

ابن عمري - ضهري كان مسنود عليك

ميشرفوش

بيكيا

مهرجان عم عشم مات - مع إسلام الملاح

أمي ماتت

غلطان يا قلبي - من مسلسل زي القمر

البت دي

أنا الملك

النمر

موسى - من مسلسل موسى

الفتوة - من مسلسل الفتوة

ياساتر ياساتر - من مسلسل زلزال

فتح المزاد - من فيلم خط الموت

بتبني في حلم

الأمان والحضن الطيب - من مسلسل نسر الصعيد

اتفضل من غير مطرود - من فيلم جدو نحنوح

عرايس خشب - من فيلم بث مباشر

الجنازة وردود الفعل

تم تشييع جثمانه من مسجد ناصر بإمبابة، بحضور واسع من الأهالي وزملائه في الوسط الفني، حيث دخلت زوجته شيماء سعيد في حالة إغماء أثناء الجنازة. كما أعلن عن تأجيل العزاء ليوم الأربعاء في منطقة إمبابة نظرًا لكثرة الحضور.

علاقة إسماعيل الليثي بمحمود الليثي

تداول البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول وجود صلة قرابة بين إسماعيل الليثي والمطرب الشعبي محمود الليثي، إلا أن المصادر أكدت أنه لا توجد أي علاقة عائلية بينهما وأن الأمر مجرد تشابه في الاسم.

أثر الحوادث على حياته

وفاة ابنه ضاضا في سبتمبر 2024 كانت صدمة كبيرة للأسرة، حيث ظهرت آثار الحزن العميق على الليثي، والذي تابعه الجمهور والمقربين بشدة. بعد عام تقريبًا، لحق الأب بابنه، مما زاد من مأساة العائلة وترك حزنًا واسعًا بين محبيه وزملائه في الوسط الفني.

الجانب الإنساني والحزن بعد وفاة إسماعيل الليثي ونجله ضاضا

كان إسماعيل الليثي معروفًا بين جيرانه وأصدقائه بطيبة قلبه وحرصه على إدخال البهجة في حياة الآخرين، خصوصًا الأطفال، حيث كان يشتري لهم الألعاب ويشاركهم اللعب أحيانًا مع ابنه ضاضا، قبل أن تفارق الأسرة طفلها الصغير في حادث مأساوي عام 2024.

فقدان ضاضا ترك أثرًا نفسيًا عميقًا على الليثي، الذي ظهر في تصريحات مقربين له قائلًا: "ابني راح وقلبي راح معاه.. حياتي توقفت تقريبًا بعد ما فقدته"، ما يعكس حجم الألم الذي عاشه طوال العام الماضي.

وفاة الأب بعد عام تقريبًا من رحيل ابنه فاقمت مأساة الأسرة وأثارت موجة حزن واسعة بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني، الذين شاركوا في تشييع جنازته وتداولوا ذكرياته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على طيبة قلبه وحسن خلقه وحبه لمساعدة الآخرين.

كما أظهرت هذه المأساة حجم الألم الإنساني الذي يمكن أن يختبره أي شخص، إذ جمع بين الفقد الشخصي العميق والأثر الاجتماعي، ما جعل قصة الليثي ونجله ضاضا مثالًا مأساويًا لحياة الفنانين خارج الأضواء والمهرجانات.